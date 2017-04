Obchody ostanú počas sviatkov zatvorené, prezident podpísal aj spoplatnenie plastových tašiek

BRATISLAVA 11. apríla (WebNoviny.sk) - Obchody budú od začiatku mája zatvorené počas šestnástich sviatočných dní v roku. Počas 15 sviatkov zostanú obchody zatvorené celý deň, 24. decembra bude zakázaný maloobchodný predaj po 12:00. Vyplýva to z novely Zákonníka práce, ktorú dnes podpísal prezident Andrej Kiska.



Agentúru SITA o tom informoval Martin Lipták z tlačového oddelenia Kancelárie prezidenta SR. .



Výnimky zo zákazu



Novelu zákona do parlamentu spoločne predložila skupina poslancov za koaličné strany Smer-SD, SNS a Most-Híd, pričom schválená bola 28. marca. V súčasnosti sú obchody povinne zatvorené 3,5 dňa v roku, a to 1. januára, počas Veľkonočnej nedele, 24. decembra po 12:00 hodine a 25. decembra.



Výnimku zo zákazu maloobchodného predaja počas sviatkov budú mať čerpacie stanice, lekárne, obchody na letiskách, v prístavoch, v ostatných zariadeniach verejnej hromadnej dopravy a v nemocniciach, či predajne cestovných lístkov a suvenírov. Zákaz predaja v maloobchode počas sviatkov sa nebude vzťahovať ani na predaj kvetov počas troch dní v roku, konkrétne 8. mája, 1. septembra a 1. novembra.



Zníženie objemu plastového odpadu



Bezplatne dostupné budú len plastové vrecká, napríklad na pečivo. Vyplýva to z novely zákona o odpadoch, ktorú podpísal prezident. Novela, ktorú parlament schválil 23. marca, zabezpečuje transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ, ktorej cieľom je znížiť objem plastového odpadu v EÚ. Povinné poplatky za igelitové tašky nová legislatíva nestanovuje a necháva to na obchodníkoch.



Ľahké plastové tašky majú po novom obchodníci poskytovať za úhradu, pričom budú povinní o tejto skutočnosti vhodným spôsobom informovať spotrebiteľov. Plastové tašky musia byť ľahko identifikovateľné, napríklad čiarovým kódom. Obchodníci budú tiež musieť poskytovať aj iné druhy tašiek alebo tašky na opakované použitie. Musia tiež viesť evidenciu o poskytovaní ľahkých plastových tašiek a ohlasovať tieto údaje ministerstvu životného prostredia. Spoplatnené budú len plastové tašky s hrúbkou steny od 15 do 50 mikrónov, ktoré sú v obchodoch najčastejšie a zväčša sa používajú len jednorazovo.