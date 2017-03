Obchody ostanú počas sviatkov zatvorené, budú však aj výnimky

BRATISLAVA 15. marca (WebNoviny.sk) - Vláda v stredu odsúhlasila návrh skupiny koaličných poslancov za strany Smer-SD, SNS a Most-Híd na zatvorenie obchodov počas sviatkov. Podľa návrhu novely Zákonníka práce, o ktorom by na blížiacej sa schôdzi Národnej rady SR mal rozhodnúť parlament, by mal byť maloobchodný predaj od začiatku mája tohto roka úplne alebo sčasti zakázaný počas 16 sviatočných dní v roku.



Obchody by boli čiastočne zatvorené počas Veľkonočného pondelka do 14:00 a 24. decembra po 12:00. Ostatných 14 sviatkov by boli obchody zatvorené počas celého dňa. V súčasnosti sú obchody povinne zatvorené 3,5 dňa v roku, a to 1. januára, počas Veľkonočnej nedele, 24. decembra po 12:00 hodine a 25. decembra..



"Mnohí zamestnanci vykonávajúci prácu v predajniach sa počas sviatkov nemôžu riadne venovať svojim rodinám, pretože v čase, keď sú ich deti a ostatní rodinní príslušníci doma, títo zamestnanci pracujú,“ argumentujú predkladatelia. Práca, ktorou je počas sviatkov maloobchodný predaj, podľa koaličných poslancov nie je dôležitejšia ako rodina, ako deti, ktorým sa rodičia nemôžu venovať, napriek tomu, že platené pracovné voľno vo sviatok im garantujú právne predpisy platné v Slovenskej republike. "Časť spotrebiteľov, ale aj samotných zamestnancov môže voľný čas využiť na rozvíjanie tradičných rodinných hodnôt,“ uviedla skupina ôsmich koaličných poslancov.



Výnimku zo zákazu maloobchodného predaja počas sviatkov by mali mať aj naďalej čerpacie stanice, lekárne, obchody na letiskách, v prístavoch, v ostatných zariadeniach verejnej hromadnej dopravy a v nemocniciach, či predajne cestovných lístkov a suvenírov.