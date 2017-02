Obchodujete s cudzími menami Pozor na riziká a straty

Obchodovanie s cudzou menou je vysoko rizikové a môže znamenať významné finančné straty. Upozorňuje na to Národná banka Slovenska (NBS),....

BRATISLAVA 23. februára (WebNoviny.sk) - Obchodovanie s cudzou menou je vysoko rizikové a môže znamenať významné finančné straty. Upozorňuje na to Národná banka Slovenska (NBS), ktorá v poslednom období zaznamenáva zvyšujúci sa dopyt po obchodovaní s peňažnými prostriedkami v cudzej mene a s rôznymi derivátmi na cudzie meny. Všeobecne sú tieto obchody známe pod pojmom Forex, čo je odvodené od anglického výrazu Foreign Exchange.



Sľubujú vysoké zhodnotenie a garantovaný výnos .



Obchodovanie na trhu Forex sa totiž podľa centrálnej banky väčšinou uskutočňuje na internetových platformách, ktoré často nespĺňajú zákonné požiadavky. Subjekty prevádzkujúce tieto platformy sľubujú vysoké zhodnotenie investície alebo dokonca garantovaný výnos.



"Vo väčšine prípadov spotrebiteľ dostáva spočiatku od subjektu výnosy, ktoré navodzujú dojem, že obchodovanie je úspešné. Následne je od spotrebiteľa vyžiadaná ďalšia investícia vo väčšom objeme, pri ktorej už dochádza k značnej finančnej strate a účet spotrebiteľa sa zablokuje až do momentu, kým nepošle ďalšie peniaze na vykrytie strát," opisuje zaznamenané prípady centrálna banka.



V niektorých prípadoch už spotrebiteľ ani nie je schopný nadviazať so subjektom žiadny kontakt.



V prípade nejasností kontaktujte centrálnu banku



NBS preto upozorňuje, že subjekty ponúkajúce takúto formu investície musia spĺňať viacero zákonných povinností, medzi ktoré patria okrem iného aj dôkladné informovanie spotrebiteľa o povahe a rizikách investície.



"NBS odporúča nevstupovať do takejto investície, ak má spotrebiteľ pocit, že ponúkanému produktu na základe poskytnutých informácií nerozumie," konštatuje centrálna banka.



Zároveň vyzýva verejnosť, aby v prípade akýkoľvek nejasností a otázok o subjektoch, ktoré ponúkajú možnosť obchodovať na trhu Forex priamo kontaktovali NBS, a to aj v prípade, ak sa tento subjekt preukazuje povolením z iného členského štátu Európskej únie.