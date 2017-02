Obchodné reťazce budú predávať potraviny lokálnych výrobcov

BRATISLAVA 27. februára (WebNoviny.sk) - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV) sa dohodlo s reťazcami na predaji potravín od lokálnych výrobcov. Agrorezort tak chce zvýšiť šance pre malých regionálnych výrobcov na zviditeľnenie svojich produktov. Lokálni výrobcovia budú môcť dodať potraviny do maloobchodov do okruhu 50 kilometrov. Informoval o tom hovorca MPRV Vladimír Machalík.



"Naším cieľom je podpora malých a stredných výrobcov potravín. Regionálne pulty umožnia malým a stredným producentom odbyt, možnosti na rozvoj aj zamestnanosť. Spotrebitelia budú mať širšiu ponuku kvalitných domácich výrobkov priamo zo svojho regiónu," uviedla ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná..



Malí a strední výrobcovia potravín zároveň získajú skúsenosti s prácou v systéme dodávok do maloobchodných sietí. Lokálni výrobcovia tak budú môcť v prípade záujmu dodávať potraviny pravidelne priamo do maloobchodných predajní konkrétneho reťazca a to do vzdialenosti 50 kilometrov od miesta ich výroby. Ako ďalej MPRV priblížilo, navrhovaná aktivita bude mať pozitívny vplyv aj vo zvýšení sebestačnosti výroby potravín v krajine a je súčasťou stratégie rezortu na podporu malých a stredných farmárov a spracovateľov.



"Model bude zároveň slúžiť aj ako pozitívny príklad pre ostatné subjekty, ktoré by chceli začať s výrobou, ale nevedia ako," uviedol Machalík a dodal, že cieľom ministerstva pôdohospodárstva je, aby sa regionálne potraviny dostali na pulty najneskôr do tohtoročných Vianoc.



Agrorezort už začal pracovať na výbere vhodných dodávateľov a vyberie najviac sto záujemcov, ktorí spĺňajú základné podmienky obchodu, ako balenie, popisové etikety, EAN kód a vedia zabezpečiť logistiku. Výrobca bude musieť vedieť svoj tovar zabaliť, označiť a doviezť.