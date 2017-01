Občania z EÚ budú zrejme pracovať v Británii za poplatok

LONDÝN 11. januára (WebNoviny.sk) - Vláda Veľkej Británie uvažuje, že po odchode krajiny z Európskej únie bude zamestnávateľom účtovať poplatok 1 000 libier (GBP) ročne za každého kvalifikovaného pracovníka z EÚ, ktorého prijmú do práce.







Minister pre imigráciu Robert Goodwill v stredu povedal v hornej snemovni britského parlamentu, že takýto poplatok je "niečo, čo nám bolo navrhnuté, čo by by sa mohlo uplatňovať" pre pracovníkov z EÚ.



Británia takýto poplatok už schválila pre zahraničných pracovníkov z krajín mimo Európskej únie. Účinnosť nadobudne v apríli.



V súčasnosti občania z ostatných 27 členských krajín EÚ majú právo žiť a pracovať v Británii. Táto sloboda pohybu sa však pravdepodobne skonči, keď Británia odíde z únie. Minister Goodwill zároveň povedal, že pravdepodobne bude existovať program umožňujúci poľnohospodárskym pracovníkom prísť do Británie na krátkodobé sezónne práce.