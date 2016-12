Obama uvalil na Rusko nové sankcie, 35 diplomatov musí odísť

Americký prezident Barack Obama uvalil vo štvrtok na Rusko nové sankcie ako odvetu na zasahovanie do prezidentských volieb v USA prostredníctvom....

WASHINGTON 29. decembra (WebNoviny.sk) - Americký prezident Barack Obama uvalil vo štvrtok na Rusko nové sankcie ako odvetu na zasahovanie do prezidentských volieb v USA prostredníctvom hakerských útokov na weby a e-mailové kontá amerických politických strán. Oznámil to vo vyhlásení Biely dom.



Americké ministerstvo zahraničných vecí súčasne nariadilo odchod 35 diplomatov z ruského veľvyslanectva vo Washingtone a konzulátu v San Franciscu. Spolu s rodinami musia opustiť územie USA v priebehu 72 hodín. Washington označil týchto diplomatov za neželané osoby, pretože konali "spôsobom, ktorý nie je v súlade s ich diplomatickým postavením".



Obama tiež oznámil, že Rusi už nebudú mať prístup ku dvom komplexom v amerických štátoch Maryland a New York, ktoré sú majetkom ruskej vlády.



Ruskí predstavitelia popreli obvinenia Obamovej vlády, že sa ruská vláda pokúšala ovplyvniť americké prezidentské voľby. Americké tajné služby dospeli k záveru, že cieľom Ruska bolo pomôcť k víťazstvu Donaldovi Trumpovi, čo tento novozvolený americký prezident označil za absurdné.