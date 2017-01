Obama sa rozlúčil aj s prezidentským lietadlom Air Force One

WASINGTON 11. januára (WebNoviny.sk) - Dosluhujúci šéf Bieleho domu Barack Obama absolvoval v utorok svoj zrejme posledný let na palube prezidentského leteckého špeciálu Air Force One.



Špeciálne upravený bielomodrý Boeing 747 dopravil Obamu do domovského Chicaga, kde prezident predniesol svoj rozlúčkový prejav k národu. Tým istým lietadlom sa následne vrátil do Washingtonu. S členmi palubného personálu sa Obama osobne rozlúčil ešte pred cestou do Chicaga.



S Air Force One absolvoval 445 letov



Air Force One je volacou značkou lietadla, v ktorom sa nachádza úradujúci prezident Spojených štátov. V súčasnosti má k dispozícii dva takto upravené Boeingy 747 vo vojenskej verzii VC-25.



Obama od začiatku svojho úradovania v roku 2009 445 letov na palube Air Force One. Odvtedy v ňom strávil na cestách celkovo 2799 hodín a šesť minút, teda približne 116 dní, informoval hovorca Bieleho domu Josh Earnest.



Obamu dopravil do 56 krajín sveta



Prezidentský špeciál s domovskou základňou v Marylande za osem rokov dopravil Obamu do 56 krajín sveta a 49 štátov USA. Podľa agentúry AP je už takmer isté, že do 20. januára, keď sa funkcie ujme nový prezident Donald Trump, už Obama lietadlom Air Force One nepocestuje.



To však už nebude mať volaciu značku Air Force One, keďže Obama už oficiálne nebude prezidentom.