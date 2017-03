OSN varovala pred chemickou katastrofou na východe Ukrajiny

Organizácia Spojených národov varuje pred možnou chemickou katastrofou na východe Ukrajiny, kde už tretí rok prebiehajú boje medzi vládnymi silami....

NEW YORK 11. marca (WebNoviny.sk) - Organizácia Spojených národov varuje pred možnou chemickou katastrofou na východe Ukrajiny, kde už tretí rok prebiehajú boje medzi vládnymi silami a proruskými separatistami.



Podľa Baskuta Tuncaka, experta OSN na dodržiavanie ľudských práv v oblastiach ohrozených nebezpečnými látkami, sa konflikt odohráva v bezprostrednej blízkosti veľkých chemických a industriálnych prevádzok..





"Bojuje sa v mestách, kde sú blízko továrne, ktoré by mohli byť zasiahnuté. Dôsledky pre miestnych obyvateľov by boli v takomto prípade závažné," uviedol Tuncak, ktorého v sobotu citovala stanica Slobodná Európa.



Tuncak na margo tejto problematiky pripomenul, že 24. februára bol pri ostreľovaní zasiahnutý sklad s vyše siedmimi tonami chlóru. Ak by došlo k poškodeniu čo i len jedného zásobníka, zabilo by to každého v okruhu 200 metrov a spôsobilo ťažkú ujmu na zdraví u obyvateľov žijúcich v okruhu 2,4 kilometra. OSN však lokalitu nešpecifikovala.



"V prípade rozsiahleho poškodenia by museli byť do 24 hodín evakuovaní všetci obyvatelia žijúci vo vzdialenosti 7,4 kilometra v smere vetra od zasiahnutej lokality," uvádza sa v Tuncakovom vyhlásení.