OReilly označil Putina za vraha, ospravedlniť sa odmieta

WASHINGTON 7. februára (WebNoviny.sk) - Bill OReilly nazval Vladimira Putina vrahom počas rozhovoru s Donaldom Trumpom. Moderátor americkej televízie Fox News Bill OReilly sa nateraz odmieta ospravedlniť ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi za to, že ho nazval vrahom.



"Putinova administratíva v Moskve zrejme žiada, aby som sa ja, váš pokorný korešpondent, ospravedlnil za to, že som povedal, že starý Vlad je vrah... Takže už pracujem na ospravedlnení, ale môže to chvíľu trvať. Možno sa toho dočkáte okolo roku 2023," povedal OReilly vo svojej televíznej relácii odvysielanej v pondelok večer. .



OReilly označil Putina na vraha počas rozhovoru so šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom, odvysielanom v nedeľu. Trump reagoval, že vrahovia sú aj v Spojených štátoch. "Čo si myslíte? Že naša krajina je až taká nevinná?" opýtal sa Trump.



Putinov hovorca Dmitrij Peskov odmietol Trumpovu odpoveď komentovať, ale OReillyho vyjadrenie označil "za neprijateľné a urážlivé". "Radi by sme od tejto ctihodnej organizácie dostali ospravedlnenie," uviedol v pondelok ráno na adresu Fox News.



Trump sa v nedávnej minulosti o Putinovi vyjadril pochvalne a naznačil, že pod jeho vedením by mohlo dôjsť k zlepšeniu americko-ruských vzťahov. Rovnako pochvalne hovoril aj Putin o Trumpovi.