ONE HAND CHALLENGE nie je len ďalšou hlúpou výzvou

BRATISLAVA 5. mája 2017 (WBN/PR) – Fenomén „challengov“ ovládol celý svet. O čom je ONE HAND CHALLENGE? Ide opäť len o bláznivú výzvu alebo má táto záležitosť aj svoje opodstatnenie?ONE HAND CHALLENGE je nová výzva, ktorá vzdáva hold všetkým mamám. .Pitie piva alebo niečoho tvrdšieho na ex či prehltnutie škorice si našlo davy priaznivcov. Rovnako aj ice-bucket challenge. Viete, že táto virálna pozvánka na oblievanie si hlavy vedrom ľadovej vody mala v skutočnosti podporiť boj proti zákernej chorobe postihujúcej mozog?S myšlienkou pomôcť dobrej veci prišla aj výzva ONE HAND CHALLENGE určená všetkým mamičkám, ktoré musia zvládať život jednou rukou… Pretože v druhej držia svojho drobca.Vstať, pripraviť raňajky, urobiť nákup, vyprať bielizeň, navariť obed.. Medzitým hodiť na seba oblečenie, upraviť sa, cestou von vysypať kôš… Veci, ktoré bežne robieva snáď každá žena. Ale robiť všetky spomínané aktivity jednou rukou? To dokážu iba mamy! Spoločnosť Hipp, ktorá je najväčším spracovateľom bio surovín na svete, sa rozhodla vzdať hold všetkým mamičkám, a to práve výzvou ONE HAND CHALLENGE, ktorá vzdáva úctu všetkým mamičkám. Hipp je viac než päťdesiat rokov synonymom prírody a humanity a okrem toho, že podporuje mamičky, vyrába zdravé a chutné potraviny pre najmenších v prvotriednej kvalite, čím uľahčuje život aj zaneprázdneným mamám.Zapojte sa aj vy a hrajteo balíčky pre vaše detičky.Je to jednoduché – pridajtefotku na FB Hipp, na ktorejdržíte svojho drobcaa popritom vykonávateaj ďalšiu činnosť.Súťažiť môžete: TU