OMV a SLOVAKIA RING podpísali dohodu o spolupráci

Bratislava, 03. februára 2017 – Rýchlosť a výkon, vášeň a kvalita – motoristický šport a prémiové palivá patria k sebe. OMV Slovensko od 1. januára nadviazalo partnerstvos pretekárskym okruhom SLOVAKIA RING. Okruh tento rok štartuje už svoju ôsmu sezónu. .- Okruh SLOVAKIA RING bude jazdiť na palivá OMV MaxxMotion- Priaznivci výkonu sa môžu tešiť na množstvo zaujímavých podujatí- OMV sa stará o vzdelávanie šoférov a podporu bezpečnej jazdy"V OMV rozumieme vášni pre motory. Vďaka spolupráci so SLOVAKIA RINGOM chceme fanúšikom našich palív priniesť opäť niečo viac. Môžu sa tak tešiť na rôzne podujatia, pri ktorých zaplesá srdce každého motoristu, ktorý na svoje vozidlo a šoférske schopnosti kladie vysoké nároky," povedala Ľubica Slabejová, marketingová manažérka OMV Slovensko.SLOVAKIA RING je profesionálny a univerzálny motoristický areál, ktorého súčasťou je i národný automotodróm s homologizáciou medzinárodnej automobilovej federácia FIA druhého stupňa. Okruh v Orechovej Potôni, 36 kilometrov od Bratislavy, je jediný svojho druhu na Slovensku a patrí medzi najdlhšie na svete.Zákazníci OMV sa od jari môžu tešiť na množstvo zaujímavých podujatíOMV už v minulosti v spolupráci s okruhom SLOVAKIA RING pripravilo školu bezpečnej jazdy a zvládania krízových situácií pre výhercov súťaže na sociálnych sieťach. Úspešný projekt bude mať svoje pokračovanie i tento rok. OMV sa stará i o to, aby na slovenských cestách pribudlo viac zodpovedných vodičov, ktorí poznajú svoje možnosti i možnosti svojich vozidiel a prispievajú tak k bezpečnej premávke.Výhody spolupráce pocítia aj bežní návštevníci autodrómu v Orechovej Potôni – priamo v areáli budú mať možnosť natankovať prémiové palivá OMV MaxxMotion a využiť tak výhody vyššieho výkonu1.MaxxMotion totiž nie je len názov značky, ale stelesnenie filozofie spoločnosti. OMV venuje mimoriadnu pozornosť zloženiu svojich palív, aby dosiahli čo najlepšie vlastnosti. Prémiový benzín OMV MaxxMotion 100 plus spĺňa najprísnejšie požiadavky automobilového priemyslu a vedie k optimálnej účinnosti spaľovania najmä vo vysoko ladených motoroch2. Výsledkom používania prémiovej nafty MaxxMotion Diesel je zase kratšie oneskorenie vznetu paliva, čo optimalizuje proces spaľovania a vedie k plynulejšiemu chodu motora a vyššiemu výkonu. Vynikajúce zimné vlastnosti nafty MaxxMotion Diesel zase zabezpečia, že vodiči sa môžu spoľahnúť na svoj motor aj v mrazivých podmienkach až do -40 stupňov Celzia (hodnota CFPP podľa normy EN 590) Umožňuje to špeciálna receptúra založená na skúsenostiach a zručnostiach OMV pri výrobe paliva.1 Výhody a účinky paliva sú ovplyvnené aj vozidlom, správaním vodiča a technickým stavom motora a sú založené na porovnaní s palivom, ktoré spĺňa miestne minimálne požiadavky noriem STN EN 590 a STN EN 228.2 Merania na valcovom dynamometri v definovanom testovacom prostredí pri použití obľúbeného vozidla strednej veľkosti s moderným motorom s priamym vstrekovaním paliva preukázali zlepšenie zrýchlenia až o 14 %. Výhody závisia na type vozidla, spôsobe jazdy a technickom stave motora a vzťahujú sa na porovnania s palivami, ktoré spĺňajú minimálne požiadavky slovenskej normy kvality palív podľa STN EN 228.Informácie o spoločnosti:OMV Slovensko, s.r.o.Spoločnosť OMV vstúpila na slovenský trh v roku 1991. OMV Slovensko sídli v Bratislave a s 91 čerpacími stanicami má na Slovensku 18 % podiel na trhu. Čerpacie stanice OMV sú multifunkčnými centrami služieb - čerpacími stanicami pre ľudí i vozidlá. Zákazníci OMV majú k dispozícii palivá, mazivá i umývacie služby 60 obchodov VIVA navyše ponúka ľahké jedlá, občerstvenie a širokú škálu ďalších služieb. Spoločnosť OMV Slovensko priamo zamestnáva 180 ľudí a prostredníctvom svojej siete čerpacích staníc vytvorila 966 pracovných miest.Viac informácií nájdete na www.omv.sk OMV AktiengesellschaftS predajmi v rámci skupiny 23 miliárd eur a 24 100 zamestnancami v roku 2015 je OMV Aktiengesellschaft najväčšou obchodovateľnou priemyselnou spoločnosťou Rakúska. Prieskumný a produkčný segment má silné postavenie v Rakúsku, Rumunsku, Severnom mori, Blízkom východe a v Afrike a rozširujúce sa medzinárodné portfólio. Denná produkcia v roku 2015 bola približne 303-tisíc barelov denne. OMV prevádzkuje aj sieť plynovodov v Rakúsku a plynové zásobníky v Rakúsku a Nemecku. V segmente rafinácie má OMV ročnú kapacitu rafinácie na úrovni 17,8 milióna ton a ku koncu roka 2015 prevádzkovala približne 3800 čerpacích staníc v 11 krajinách. V roku 2015 dosiahol objem predaja plynu 110 TWh.