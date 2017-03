O väzbe pre Sheilu Sz., ktorá močila na Korán, má opäť rozhodovať prvostupňový súd

BRATISLAVA 2. marca (WebNoviny.sk) - O väzbe pre Sheilu Sz., ktorú polícia obvinila z viacerých trestných činov vrátane hanobenia rasy a presvedčenia, má opäť rozhodnúť Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici.



"Senát Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vrátil trestnú vec obvinenej Sheily Sz. Špecializovanému trestnému súdu, pracovisko Banská Bystrica," informovali z tlačového odboru NS SR s tým, že po preskúmaní veci najvyšší súd zistil, že napadnuté uznesenie má nedostatky, ktoré je potrebné odstrániť. .



Prokurátor požadoval tzv. útekovú väzbu



Sudca Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) pre prípravné konanie v Banskej Bystrici vzal Sheilu Sz. do väzby 19. februára.



Obvinená je zo zločinu výroby extrémistických materiálov spáchaného spolupáchateľstvom v súbehu s prečinom násilia proti skupine obyvateľov, prečinom hanobenia rasy a presvedčenia a prečinom podnecovania k národnostnej, rasovej a etickej nenávisti.



Prokurátor i obvinená podali voči rozhodnutiu sťažnosť. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal sťažnosť, pretože požadoval aj tzv. útekovú väzbu, ale sudca mu nevyhovel. Sheilu Sz. stíhali od 16. februára a zadržali ju 17. februára.



Hrozí jej až šesťročné väzenie



Obvinená sa podieľala na výrobe videa, na ktorom ukazuje knihu s nápisom The Quran, o ktorej opakovane tvrdí, že je to korán. Na videu zverejnenom na internete z nej vytrháva strany, hádže ich na zem a potom ich zapáli. Jednou zo strán si pritom na videu utrie zadok a roztrhanú knihu pomočí. Zároveň vyzýva na boj proti moslimom.



Za tieto trestné činy hrozí 24-ročnej žene trest od šesť mesiacov až do šesť rokov. Na videu tiež vidno, ako obvinená okrem iného tvrdí, že v žiadnom prípade ju nikto nezastaví vo vysielaní videí, zverejňovaní fotografií alebo prezentovaní názorov na islam.