O mesiac sa bude rozhodovať o zlúčení Prima banky so Sberbank



júlu 2017.



Dôvodom a cieľom zlúčenia Prima banky a Sberbank je čo najefektívnejšie využitie prostriedkov investovaných do základného imania oboch bánk, ako aj rozsiahlejšie možnosti poskytovania bankových služieb. Sberbank podľa vyjadrení Prima banky v posledných rokoch stagnuje, má nedostatočne efektívne vnútorné procesy a nízky počet klientov. Jej pôvodný obchodný model a zameranie neviedli podľa banky k úspechu a ani nedávali predpoklad dlhodobej úspešnej samostatnej existencie..



V súvislosti so zlúčením so Sberbank Slovensko je potrebné zvýšiť základné imanie Prima banky zo súčasných 111,2 mil. eur o ďalších 115,6 mil. eur, a to vydaním novej emisie akcií. Zvýšenie základného imania sa splatí zo splateného základného imania Sberbank Slovensko vo výške 65,7 mil. eur a z emisného ážia Sberbank Slovensko vo výške 49,9 mil. eur. Základné imanie Prima banky tak bude v celkovej výške 226,8 mil. eur.



Prima banka Slovensko pôsobí na slovenskom trhu od roku 1993 a v rámci doterajšieho fungovania spoločnosti je to už jej tretí názov. V máji 2000 sa majoritným akcionárom, v tom čase Prvej komunálnej banky, stala finančná skupina Dexia. Pod názvom Prvá komunálna banka vystupovala do konca septembra 2003, následne sa zmenila na Dexia banku Slovensko. Skupina Dexia v závere roka 2010 predala svoj podiel investičnej skupine Penta. Od januára 2012 sa Dexia banka zmenila na Prima banku.



Sberbank Slovensko bola do Obchodného registra SR zapísaná koncom augusta 1991. Do konca októbra 2007 pôsobila na trhu ešte ako Ľudová banka, potom zmenila názov na Volksbank Slovensko, keď sa jej hlavným akcionárom stala rakúska spoločnosť Volksbank International. Avšak 15. februára 2012 sa 100-percentným akcionárom Volksbank International stala ruská banka Sberbank. Obchodné meno a značku banka na Slovensku zmenila 15. februára 2013. No Sberbank Europe podpísala v decembri 2015 dohodu so skupinou Penta o predaji majoritného podielu v Sberbank Slovensko.