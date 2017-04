O kauzu Vladimíra Weissa mladšieho sa zaujíma generálny prokurátor

O kauzu slovenského futbalistu Vladimíra Weissa mladšieho sa zaujíma generálna prokuratúra, a to v súvislosti so stredajším medializovaným....

BRATISLAVA 6. apríla (WebNoviny.sk) - O kauzu slovenského futbalistu Vladimíra Weissa mladšieho sa zaujíma generálna prokuratúra, a to v súvislosti so stredajším medializovaným rozhodnutím okresnej prokuratúry v Bratislave.



"Dňa 5. 4. 2017 prokurátor Okresnej prokuratúry Bratislava I uznesením podľa § 215 ods. 1 písm. a) Trestného poriadku zastavil trestné stíhanie proti obvinenému Vladimírovi W. ml. vedené pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 ods. 2 Trestného zákona, pretože je nepochybné, že sa nestal skutok, pre ktorý sa viedlo trestné stíhanie. Citované uznesenie nie je právoplatné," uviedol pre portál denníka Nový Čas hovorca okresnej prokuratúry Michal Šúrek. Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave I v marci ukončil vyšetrovanie prípadu s návrhom na podanie obžaloby..





"Generálny prokurátor Slovenskej republiky JUDr. Jaromír Čižnár vydal ešte včera t. j. 5. 4. 2017 na základe medializovaných informácií pokyn na preskúmanie trestnej veci obvineného Vladimíra W. ml. Generálna prokuratúra SR v trestnej veci obvineného Vladimíra W. ml. tak preskúma zákonnosť právoplatného uznesenia prokurátora Okresnej prokuratúry Bratislava I o zastavení trestného stíhania. Za týmto účelom si ešte včera t. j. 5. 4. 2017 vyžiadala príslušný vyšetrovací spis," uviedla vo štvrtok pre agentúru SITA hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Andrea Predajňová.



Dvadsaťsedemročný krídelník sedel vo vozidle, ktoré zastavila policajná hliadka v nedeľu 2. októbra 2016 v skorých ranných hodinách v Bratislave. Weiss sa odmietol podrobiť dychovej skúške a nesúhlasil ani s odberom krvi. V aute sa údajne nachádzalo desať ľudí. Weissa vtedy predviedli na policajnú stanicu.



Vladimír Weiss je hráčom katarského klubu Al-Gharafa. Pôvodne figuroval v nominácii trénera SR Jána Kozáka na októbrové zápasy proti Slovinsku (0:1 v Ľubľane) a Škótsku (3:0 v Trnave) v rámci F-skupiny európskej časti kvalifikácie o postup na MS 2018 do Ruska. Ján Kozák sa napokon rozhodol nevyužiť Weissove služby v týchto stretnutiach. Príležitosť mu dal v novembrovom trnavskom dueli kvalifikácie proti Litve (4:0) a následnom viedenskom medzištátnom prípravnom súboji proti Rakúsku (0:0), ako aj v marcovom kvalifikačnom stretnutí na Malte (3:1), v ktorom Weiss otvoril skóre. Krídelník s dobrou kľučkou reprezentoval Slovensko na MS 2010 aj ME 2016.



, ,