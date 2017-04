O finále Ligy majstrov je obrovský záujem, fanúšikovia nájdu ubytovanie už len v stane

LONDÝN (WebNoviny.sk) - Fanúšikovia, ktorí majú v pláne navštíviť tohtosezónne finále futbalovej Ligy majstrov v Cardiffe (v sobotu 3. júna), môžu natrafiť na nečakaný problém - ubytovanie.



Hotely vo waleskej metropole už viac ako mesiac pred zápasom informujú, že na predmetnú noc z 3. na 4. júna nemajú žiadne voľné miesta. Priaznivci, ktorí budú chcieť prespať v Cardiffe, budú môcť využiť jedine kemping organizovaný v blízkosti Millenium Stadium, pričom prenájom stanu stojí od 195 do 1800 libier. Informovala o tom agentúra AP..





Cardiff je prvé mesto s populáciou pod milión obyvateľov od roku 2004, ktoré hostí finále LM. Žije v ňom približne 350-tisíc ľudí. Pred 13 rokmi sa rozhodujúci duel o "ušatú trofej" uskutočnil v 260-tisícovom nemeckom meste Gelsenkirchen.



Európska futbalová únia (UEFA) v predstihu rezervovala väčšinu ubytovacích kapacít v Cardiffe pre obe finálové mužstvá, funkcionárov a sponzorov. "Keďže ubytovanie možnosti Cardiffu sú menšie ako v predošlých hostiteľských mestách, prijali sme aktívne kroky pre zabezpečenie bezproblémovej návštevy všetkých fanúšikov," uviedla strešná organizácia futbalu na "starom kontinente". Tá zároveň informovala, že pre priaznivcov bude pripravené posilnené vlakové a autobusové spojenie do iných veľkých miest na Britských ostrovoch, predovšetkým do Londýna, Bristolu a Birminghamu.