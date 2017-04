O Škriniara sa zaujíma aj finalista Ligy majstrov

JANOV 12. apríla (WebNoviny.sk) - Chýry o záujemcoch o služby slovenského futbalového reprezentanta a obrancu talianskej Sampdorie Janov Milana Škriniara neutíchajú. Podľa portálu footballscouting.it je na zozname aj vlaňajší finalista Ligy majstrov Atlético Madrid, ďalej Juventus Turín a Inter Miláno.



"Škriniar prežíva v drese Sampdorie skvelý ročník. Po začiatku sezóny, ktorý bol ako na hojdačke, sa jeho výkony ustálili a prednedávnom žiaril na milánskom San Sire práve proti Interu," píše spomenutý zdroj. Dodáva, že pozorovateľ z tábora Atlética bol na nedeľňajšom domácom ligovom stretnutí Sampdorie proti Fiorentine (2:2), pričom hlavným dôvodom jeho návštevy mal byť práve čerstvý držiteľ Ceny Petra Dubovského pre najlepšieho slovenského hráča do 21 rokov. Na tribúne údajne nechýbali ani zástupcovia Juventusu a Interu..





Rodák zo Žiaru nad Hronom zamieril do Sampdorie vlani v januári z MŠK Žilina. Dvadsaťdvaročný zadák je v aktuálnom ročníku talianskej Serie A neoddeliteľnou súčasťou základnej jedenástky tohto janovského klubu. Na svojom konte má 2530 odohraných minút, viac času na trávniku strávil iba jeho argentínsky stopérsky kolega Matías Silvestre (2581). Škriniarove výkony zaujali predstaviteľov popredných európskych klubov, najviac zarezonovalo možné spojenie s nemeckým gigantom FC Bayern Mníchov. Škriniar má v Janove zmluvu do leta 2020.



Prezident Sampdorie Massimo Ferrero má podľa footballscouting.it v súvislosti so Škriniarom jasnú stratégiu - slovenský talent s prísľubom letného transferu predĺži kontrakt, do ktorého vsunú časť o výstupnej klauzule. Tá by mohla byť vo výške 15 miliónov eur.



Škriniar má vyárendované miesto v kádri českého trénera tímu SR "21" Pavla Hapala pre júnové ME tejto vekovej kategórie v Poľsku. Účastník vlaňajšieho európskeho šampionátu vo Francúzsku počas jesene prenikol do základnej zostavy trénera A-tímu SR Jána Kozáka, na pozícii defenzívneho stredopoliara absolvoval plnú minutáž v trnavských zápasoch proti Škótsku (3:0) a Litve (4:0) v kvalifikácii o postup na MS 2018. V marcovom kvalifikačnom stretnutí na Malte zaujal miesto zraneného Jána Ďuricu a nastúpil po boku Martina Škrtela na svojom preferovanom stopérskom poste Slováci zvíťazili 3:1.