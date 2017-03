OĽaNO: Tender agrorezortu na poradenstvo je predražený

BRATISLAVA 10. marca (WebNoviny.sk) - Hnutie OĽaNO považuje za predražený tender ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka na poradenské služby za predpokladanú cenu 48,26 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (57,91 mil. eur vrátane dane).



Líder opozičného hnutia Igor Matovič na tlačovej besede v piatok informoval, že budú iniciovať zvolanie mimoriadneho zasadnutia parlamentného výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, na ktorom by mala ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná (nominantka SNS) vysvetliť dôvody vypísania tohto tendra. Ministerka by podľa Matoviča mala sporný tender zrušiť..





Pellegrini má zastaviť tender



Služby technických, právnych a ekonomických poradcov na štyri roky majú byť financované z peňazí Európskej únie. OĽaNO preto zároveň vyzýva podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho (Smer-SD), ktorý zodpovedá aj za koordináciu eurofondov, aby spomínaný tender okamžite zastavil. "Ide o 58 mil. eur, ktoré budú hodené do studne. Vymyslené poradenstvo za drasticky predražených podmienok," povedal Matovič.



Poslankyňa parlamentu za OĽaNO Veronika Remišová prirovnala aktuálnu súťaž na poradenstvo k bývalému "nástenkovému tendru", ktorý sa týkal tiež poradenstva a zodpovedali zaň rovnako nominanti SNS v prvej vláde Roberta Fica. Remišová si myslí, že súčasný tender je formálne zrejme v poriadku, už "nevisí na nástenke niekde na chodbe ministerstva", ale podľa nej sa opäť zdá, že ide o zbytočné služby za predražené ceny.



"Ministerstvo chce kúpiť 494 261 hodín poradenstva. Ministerstvo tvrdí, že potrebuje rozriešiť úlohy, na ktorých by desať expertov pracovalo pri normálnom pracovnom čase celých 25 rokov," uviedla Remišová. Ministerstvo podľa nej plánuje na základe súťažných podkladov platiť poradcom 117 eur na hodinu, pričom odborníci na ministerstve a v podriadených organizáciách zarábajú možno 5 eur na hodinu.



Sú zvedaví aj na agentúru



Pri priemerných nákladoch dvetisíc eur na zamestnanca by podľa poslankyne táto suma postačovala na šesťsto zamestnancov počas štyroch rokov, čo je predpokladané trvanie budúcej rámcovej dohody. "V praxi to znamená zdvojnásobenie počtu zamestnancov ministerstva pôdohospodárstva, ktoré má 560 zamestnancov. Ďalších takmer šesťsto zamestnancov má samotná Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA)," dodala Remišová.



OĽaNO žiada od ministerky Matečnej aj vysvetlenie závažných pochybení pri používaní eurofondov a hospodárení PPA, na ktorú upozornil Najvyšší kontrolný úrad. Zistenia úradu podľa hnutia poukazujú na úplné zmanipulovanie hodnotenia eurofondových projektov, keď dvaja "nezávislí" hodnotitelia majú vo svojom hodnotení toho istého projektu rovnaký text s tým istým preklepom.



Matečná by podľa hnutia mala urýchlene predstaviť ozdravný plán agentúry, aby nevznikali pochybenia a bola obnovená dôvera vo férové a transparentné prideľovanie podpory pre poľnohospodárov.



Súťaž na poradenstvo bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania 8. marca a je rozdelená na jedenásť častí podľa zamerania poradenstva. Lehota na predkladanie ponúk je 6. apríla, ministerstvo plánuje uzavrieť budúcu rámcovú dohodu maximálne s ôsmimi účastníkmi.



