OĽaNO: Slovensko potrebuje zásadné zmeny, vláda kontinuity ich neprinesie

BRATISLAVA 18. marca (WebNoviny.sk) – Po roku od zostavenia súčasnej vládnej koalície nevníma hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti žiadny pokrok v zlepšení situácie na Slovensku.



"Na začiatku tvrdili, že budú vládou kontinuity, pokroku, hrádzou voči diletantom a extrémizmu,“ povedal pre agentúru SITA líder OĽaNO-NOVA Igor Matovič. V riešení kľúčových problémov nevidí žiadny pokrok. “Zlodejiny okrem Roberta Fica (Smer-SD) vlastným telom bránia aj Andrej Danko (SNS) a Béla Bugár (Most-Híd), takže kontinuita dokonalá. Fico býva v ukradnutom byte a podnikateľ Ladislav Bašternák chodí po slobode,“ dodal..





„Máme tu totálny chaos s energiami, strašenie chorých nepreplácaním liečby, čiže totálni diletanti. Preto sa ani nemôžeme čudovať, že podpora extrémizmu rastie,“ uviedol Matovič.



Predseda poslaneckého klubu OĽaNO-NOVA Richard Vašečka pre agentúru SITA reagoval, že súčasné vládne strany presne vystihuje pomenovanie „vláda kontinuity“.



„Názov presne vystihuje ich vládnutie za prvý rok. Kontinuálne nám kolabuje zdravotníctvo a nereformuje sa školstvo. Neustále prichádzajú nové korupčné kauzy, ktoré nie sú vyšetrené a nevyvodzuje sa žiadna politická zodpovednosť. Kontinuálne nám zo Slovenska odchádzajú tisíce mladých ľudí a rodí sa nedostatok detí. Diaľnica z Bratislavy do Košíc či obchvat Prešova sú naďalej len sci-fi príbehom,“ vymenoval Vašečka. Podľa neho Slovensko preto nutne potrebuje vládu, ktorá prinesie zásadné zmeny do jeho fungovania. A to mu vláda kontinuity nikdy nemohla a ani nemôže priniesť.



