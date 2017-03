OĽaNO trvá na tom, že navrhne kandidáta na župana v Žilinskom kraji

BRATISLAVA 23. marca (WebNoviny.sk) - OĽaNO trvá na tom, že v Žilinskom kraji postaví do jesenných regionálnych volieb vlastného kandidáta. Má ním byť poslankyňa NR SR Erika Jurinová. OĽaNO má v tom podporu aj SaS, s ktorou uzavrela dohodu o predvolebnej spolupráci. Podľa informácií agentúry SITA na spoločnom stretnutí s SaS a KDH to oznámila zástupkyňa OĽaNO Veronika Remišová.





Záujem navrhnúť vlastného kandidáta v Žilinskom kraji, ktorého by podporili OĽaNO a SaS, malo totiž aj neparlamentné KDH. To rokuje s parlamentnými opozičnými stranami o spoločnom postupe do volieb. Ako vyhlásili Richard Sulík (SaS) a Igor Matovič (OĽaNO) po podpísaní dohody o spolupráci vo voľbách do VÚC, oba politické subjekty sú ochotné a pripravené s KDH aktívne o voľbách komunikovať..





. Ako povedal Janckulík pre agentúru SITA, s ponukou kandidovať ho oslovil predseda KDH Alojz Hlina. „Nie je to rozhodnuté. Zatiaľ rokujeme,“ uviedol.



. Jeho kandidatúru by pochopil, iba ak by si Janckulík vstúpil do svedomia, ospravedlnil sa za zradu voličov Siete a kolaboráciu so zlom, ktorému už rok oddane drží chrbát.



