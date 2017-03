OĽaNO symbolicky vypustili stovky bielych balónov

BRATISLAVA 24. marca (WebNoviny.sk) – Pred 75 rokmi vypravili z Popradu prvý vlak s tisíckou židovských žien a dievčat do koncentračného tábora Auschwitz. Dnes si hnutie OĽaNO pripomenulo toto výročie symbolickým vypustením stoviek bielych balónov pred budovou Národnej rady Slovenskej republiky.



Ako pred vypustením balónov povedala poslankyňa NR SR Erika Jurínová, boli to tisícky stratených životov. "Pred 75 rokmi sa ľudia mlčky prizerali krivdám. Mlčať by sme nemali ani dnes, mali by sme si pripomínať obete holokaustu a premýšľať ako zabrániť plíživému fašizmu," dodala..





25. marca si pripomíname 75. výročie odchodu prvého transportu s 999 mladými ženami a dievčatami do koncentračného tábora Auschwitz. Prvý vlak bol vypravený 25. marca 1942 zo železničnej stanice v Poprade. Deportácie Židov zo Slovenska v roku 1942 boli uskutočňované na základe Zákona o právnom postavení Židov, takzvaného Židovského kódexu zo dňa 9. septembra 1941.



Židovské dievčatá z celého východného Slovenska určené na prvý transport boli od 21. marca sústreďované v zbernom tábore, ktorý bol vybudovaný v kasárňach Pod Gerlachom, ten mal kapacitu 1 200 osôb. Išlo o slobodné dievčatá pravdepodobne vo veku od 15 do 20 rokov. Z Popradu do júna 1942 odišlo ďalších šesť takýchto transportov. V rámci druhého boli do koncentračného tábora vyvezení slobodní muži, ďalšie transporty boli rodinné, keď už deportovali celé rodiny aj s deťmi, tie hneď po príchode na miesto čakala smrť. Do Osvienčimu dorazilo z týchto transportov približne 3-tisíc osôb a do Treblinky 3 800.