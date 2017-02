OĽaNO podporí zatvorenie obchodov počas štátnych sviatkov

Väčšina....

Poslankyňa Anna Verešová očakáva, že vládni poslanci podporia aj návrh OĽaNO, aby tí, čo pracujú počas víkendov, dostali príplatky. BRATISLAVA 6. februára (WebNoviny.sk) - Väčšina poslancov NR SR za OĽaNO podporí návrh vládnych poslancov na zmenu Zákonníka práce, ktorým sa má v obchodoch zaviesť pracovné voľno počas štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja.



O novele sa v prvom čítaní má hlasovať v utorok. Ako povedala v pondelok pre agentúru SITA poslankyňa za OĽaNO Anna Verešová, s uvedeným návrhom totiž súhlasia. Zároveň však očakáva, že vládni poslanci podporia aj návrh OĽaNO, aby tí, čo pracujú počas víkendov, dostali príplatky..



"Bola by som veľmi rada, keby ste aj vy pre obyčajných ľudí, pre bežné rodiny, pre členov rodín zahlasovali za to, aby keď už pracujú v sobotu a nedeľu, aby dostali príplatky," uviedla. Poslanci Národnej rady SR za hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) navrhujú zaviesť povinný príplatok za prácu v sobotu vo výške 50 percent a za prácu v nedeľu v sume 100 percent z priemernej mzdy zamestnanca.



Návrh predložili poslanci Smeru-SD



Návrh poslancov za Smer-SD Jána Podmanického a Mariána Kéryho obmedziť predaj počas štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja získal v januári podporu aj ďalších koaličných strán. Do parlamentu tak návrh prišiel aj s podporu poslancov za SNS a Most-Híd. Pod novelu Zákonníka práce sa podpísali za SNS predseda poslaneckého klubu Tibor Bernaťák a Jaroslav Paška. Za Most-Híd pridali podpisy Edita Pfundtner a Irén Sárközy. Zo Smeru-SD sa pridali aj Ľuboš Blaha a Vladimír Matejička.



Národná rada Slovenskej republiky už v roku 2008 upravila Zákonník práce tak, že zamestnancovi nie je možné nariadiť, ani s ním dohodnúť prácu, ktorou je predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi vrátane s ním súvisiacich prác v dňoch 1. januára, vo Veľkonočnú nedeľu, 24. decembra po 12:00 hodine a 25. decembra. "Uvedenú zmenu verejnosť prijala pozitívne. V ostatnom čase však v spoločnosti rezonuje debata o rozšírení okruhu dní, na ktoré by sa vzťahovala rovnaká výnimka," zdôvodnil predloženie návrhu Podmanický.



Podľa Kéryho v záujme ochrany zamestnancov sa v súlade s kultúrnymi tradíciami Slovenskej republiky ustanovujú dni, počas ktorých nie je možné nariadiť a ani dohodnúť so zamestnancom prácu, ktorou je predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi vrátane s ním súvisiacich prác. Týmito dňami sú: 1. január, 6. január, Veľký piatok, Veľkonočná nedeľa, Veľkonočný pondelok do 14:00 hodiny, 1. máj, 8. máj, 5. júl, 29. august, 1. september, 15. september, 1. november, 17. november, 24. december po 12:00 hodine, 25. december a 26. december.



Podľa Blahu ide o ochranu pracujúcich



Podľa Blahu ide pri tomto návrhu o ochranu pracujúcich. "To je kľúčové pre klasickú ľavicu. Obmedzenie konzumerizmu je témou aj pre modernú ľavicu," povedal Blaha pre agentúru SITA. Návrh na sociálnej sieti podporila aj europoslankyňa Monika Beňová. "Zatváranie obchodov počas štátnych sviatkov je veľmi dobrý návrh. A mali by byť zatvorené aj v nedeľu," napísala.



Hnutie Sme rodina už avizovalo, že podporí návrh. Ako povedal jeho predseda Boris Kollár, Podmanického návrh je rozumným kompromisom medzi snahou zatvoriť obchody počas všetkých nedieľ a súčasným stavom. "Cítime spoločenský tlak na zatvorenie obchodov. Ženy, matky si to zaslúžia. Z pohľadu rodín je to dobrý krok," povedal Kollár.



O tomto návrhu v januári rokovalo mimoriadne predsedníctvo Hospodárskej a sociálnej rady SR (HSR). Návrh na zákaz maloobchodného predaja cez sviatky odborári vítajú. Problém s návrhom nemá ani Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR, ani Republiková únia zamestnávateľov.