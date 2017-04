OĽaNO navrhuje nižší dôchodkový vek pre ženy

BRATISLAVA 7. apríla (WebNoviny.sk) - Do určovania dôchodkového veku žien by sa podľa poslanca za OĽaNO Igora Matoviča mala vrátiť spravodlivosť a zásluhovosť. Líder OĽaNO to uviedol v parlamentnej rozprave k návrhu poslancov za OĽaNO, podľa ktorého by sa mal ľuďom znížiť vek odchodu do dôchodku o jeden rok za každé dieťa, ktoré úspešne ukončilo strednú školu. Možnosť zníženia dôchodkového veku o jeden rok za každé dieťa si budú podľa Matoviča uplatňovať najmä ženy a v menšej miere otcovia, ktorí majú dieťa zverené do starostlivosti.



"Poukazujeme na niečo, čo v dôchodkovom systéme chýba,“ povedal Matovič. Podľa neho treba ohodnotiť prácu matky, ktorá svoje deti zodpovedne vychovávala. "Mali by sme posudzovať aj tú prácu, ktorú matky venujú štátu, keďže deti budú budúci platitelia daní a odvodov,“ tvrdí Matovič. Podmienka ukončenia strednej školy by sa nevzťahovala na zdravotne ťažko postihnuté dieťa..



Predseda parlamentu Andrej Danko považuje návrh OĽaNO za populizmus a marketing. Verí tomu, že nižší dôchodkový vek vládna koalícia presadí ešte v tomto volebnom období. "My to dokážeme v čase, kedy si to bude môcť dovoliť naša ekonomika,“ povedal. Kto podľa Danka podporí návrh OĽaNO, podporí návrh zúfalstva. "Snažíme sa, aby sme dôchodkový vek žien skrátili, ale na to treba politickú podporu a odbornú prípravu,“ dodal Danko.