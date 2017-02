Nový VÚB Mobile Banking –modernejší a jednoduchší

Bratislava 14. februára 2017 – VÚB dnes predstavila novú verziu aplikácie VÚB Mobil Banking. Má nový dizajn, je modernejšia, prehľadnejšia a jednoduchšia na ovládanie. Pribudlo tiež niekoľko vylepšení, ktoré zjednodušia využívanie služieb a sprístupnia ich tak väčšiemu okruhu používateľov. Nová verzia aplikácie VÚB Mobil Banking je ďalším krokom vo vylepšovaní elektronického bankovníctva.hovorí Mária Horecká, vedúca oddelenia E-Biznis VÚB. Nový Mobil Banking stavia okrem moderného dizajnu na maximálnej jednoduchosti a efektívnom prispôsobení sa svojmu používateľovi.dodáva Ondrej Macko, odborník na IT technológie touchIT, ktorý aplikáciu testoval.Nová aplikácia prináša predovšetkým praktické "vychytávky". Mimoriadne užitočný je, ktorý si dokáže klient pozrieť bez toho, aby sa do aplikácie vôbec prihlásil. Stačí si jeho zobrazovanie povoliť v nastaveniach.Zrýchlili sme platby. Hneď v hlavnom menu pribudla funkcia, v rámci ktorej si môže klient vybrať, ktorý zo skenerov chcete použiť - QR kód, čiarový kód alebo IBAN. Všetky sú pekne "pohromade" vedľa seba.Na prevod medzi svojimi účtami je možné využiť funkciu. Jednoduchým posunom prsta si vyberiete, z ktorého účtu chcete poslať peniaze na ktorý.Potrebujete poslať priateľovi svoje číslo účtu? Využite možnosť. Voľbu nájdete na paneli s rýchlymi akciami a tak svoje číslo účtu nemusíte kopírovať.Praktickou novinkou je aj. V prvej úrovni nájdete základné položky, pričom niektoré z nich sa rozvetvujú do 2.úrovne. Je dôležité povedať, že menu vám ponúkne možnosti/funkcie podľa toho, aké produkty máte.pribudne každému prehľadný graf s použiteľnými prostriedkami na svojich bežných účtoch vrátane sporiacich účtov, povolených prečerpaní a kreditných kariet,a taktiež prehľad posledných transakcií na vybraných produktoch.Do aplikácie VÚB Mobil Banking sa môžete dostať dvoma spôsobmi. Buď cez Internet banking, kde zostáva proces nezmenený alebo. Zadáte prihlasovacie údaje, ktoré používate v Internet bankingu a následne aktivačný kód, ktorý vám bude doručený do SMS na mobil.dodáva M.Horecká,Klientom, ktorí majú nastavenú automatickú aktualizáciu, sa nová aplikácia aktualizuje automaticky.V prípade manuálneho nastavenia aktualizácie, si ju musia aktualizovať sami. Nová aplikácia bude dostupná pre zariadenia s operačným systémom Android 4.1 a viac a iOS 9 a viac. Pre operačný systém Windows Phone nebude nová verzia dostupná.S používaním novej aplikácie vám radi pomôžeme. S novým Mobil bankingom sme spustili aj webstránku www.with.vub.sk , na ktorej nájdete ďalšie užitočné informácie. Web je rovnako ako aplikácia moderný,no pritom jednoduchý a prehľadný. Využiť môžete aj nové videonávody, či obrátiť sa na našich pracovníkov na pobočkách.