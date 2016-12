Novú nemocnicu v Bratislave chcú v tomto volebnom období

Minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker by chcel ešte v tomto volebnom období začať stavať v lokalite na Rázsochách novú Univerzitnú nemocnicu....

BRATISLAVA 27. decembra (WebNoviny.sk) - Minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker by chcel ešte v tomto volebnom období začať stavať v lokalite na Rázsochách novú Univerzitnú nemocnicu v Bratislave.



Ako povedal, čo najrýchlejšie by chcel aj rekonštruovať ružinovskú nemocnicu. "Máme už ucelenú aj vydiskutovanú predstavu. Nie je to taká štandardná iba fyzická budova z betónu, ktorú nazývame Univerzitnou nemocnicou, ale je to celý systém sústavy vzdelávania univerzitného typu a poskytovania zdravotnej starostlivosti, vrátane vedy a výskumu," povedal.



Návratné finančné prostriedky z rôznych fondov



Ministerstvo v roku 2016 zrušilo PPP projekt na obstaranie novej UNB. "Nehovoríme, že PPP projekt ako spôsob realizácie je zlý, ale hovoríme, že parametre, ako boli nastavené, sa v priebehu súťažného dialógu ukázali ako nezrealizovateľné. A zmena parametrov by ohrozila možné pokračovanie tohto projektu z titulu samotného obstarávania. Je tu veľmi vysoká pravdepodobnosť, že Úrad pre verejné obstarávanie by zrušil takýto projekt," zdôvodnil vtedy šéf rezortu zdravotníctva. V rámci súťažného dialógu boli identifikované viaceré problémy.



"Viem, že čas plynie, ale opäť platí, že v tomto prípade už by som nerád, aby sme museli niečo naprávať alebo meniť," uviedol Drucker. Čo sa týka financovania, rezort uvažuje nad kombináciou zdrojov. "To znamená, časť verejných prostriedkov, ale nebránime sa ani peniazom, ktoré môžu pochádzať z iných zdrojov. To nemusí byť len súkromník, máme tu aj návratné finančné prostriedky z rôznych fondov," dodal minister.



Cieľom je vytvorenie súboru nemocníc



Šéf rezortu už v novembri informoval o tom, že z plánovanej novej Univerzitnej nemocnice Bratislava môžu nakoniec byť dve menšie. "To, čo sa plánovalo, bola nemocnica so zhruba 1 200 lôžkami v Bratislave, ktorú sme chceli stavať my (štát, pozn. red.). Už dnes hovorím, že skôr sa vydáme cestou možno dvoch nemocníc okolo 600 lôžok," priblížil Drucker.



Nová nemocnica by podľa Druckera mala mať spádovú oblasť kľúčových lokalít Bratislavy - východ, západ aj juh. "V tomto kontexte budeme podporovať náš systém vytvorenia stabilnej nemocničnej siete. Teraz je otázka to, ako má vyzerať Univerzitná nemocnica v Bratislave," konštatoval Drucker. Podľa neho by UNB nemala byť konglomerátom, ale mal by to byť systém, ktorý združuje všetky špecializované pracoviská, na ktorých sa uskutočňuje aj veda a výskum, aj vzdelávanie. Cieľom ministerstva nebude vybudovať jednu obrovskú nemocnicu, ale vytvorenie súboru nemocníc.