Novou generálnou riaditeľkou IBM Česká republika a Slovensko je Zuzana Kocmaníková



Bratislava, 5. apríla 2017 ( WBN/PR ) : Spoločnosť IBM dnes oznámila menovanie Zuzany Kocmaníkovej do pozície novej generálnej riaditeľky spoločnosti IBM v Českej republike a na Slovensku, s platnosťou od začiatku apríla tohto roka. Zuzana Kocmaníková bude tiež generálnou riaditeľkou IBM regiónu Central (Česká republika a Slovenská republika). Zuzana Kocmaníková, ktorá bola doposiaľ obchodnou riaditeľkou IBM Česká republika, tak bude priamo zodpovedná za aktivity IBM v oboch krajinách. Vo funkcii nahradila Branislava Šeba, ktorý sa rozhodol po deviatich rokoch pokračovať vo svojej profesionálnej kariére mimo IBM.



„Počas svojej kariéry som úzko spolupracovala s mnohými poprednými klientmi v Českej republike a na Slovensku. Vstupujeme do éry kognitívneho podnikania. V IBM pomáhame našim klientom využívať nové možnosti v oblasti Big data, cloudu, bezpečnosti a internetu vecí. Ako kognitívna firma vieme našim zákazníkom už teraz pomôcť zorientovať sa v záplave údajov, s ktorými sa stretávajú. Vieme im pomôcť predvídať ich výsledky a vieme im poradiť, aké kroky by mali podniknúť na získanie vyššej konkurencieschopnosti. Dúfam, že náš silne proklientský prístup nám umožní poskytovať najlepšiu hodnotu pre našich zákazníkov v Českej republike, ako aj na Slovensku," hovorí Zuzana Kocmaníková, generálna riaditeľka spoločnosti IBM v Českej republike a na Slovensku. .



Zuzana Kocmaníková pracuje v IBM od júla 2004. Obchodná riaditeľkou spoločnosti IBM Česká republika sa stala v júli 2013. Pred nástupom do IBM získavala pracovné skúsenosti v niekoľkých spoločnostiach v Rakúsku a na Slovensku. Je absolventkou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a študovala aj na Wirtschaftuniversitaet vo Viedni.



Spoločnosť IBM je jednou z najväčších IT spoločností na svete a pod názvom International Business Machines poskytuje svojim klientom vo vyše 170 krajinách sveta široké portfólio inovatívnych produktov a služieb v oblasti informačných technológií. Na Slovensku spoločnosť IBM aktívne pôsobí od roku 1990. Samostatná pobočka IBM Slovensko s. r. o. bola založená 7. decembra 1992. Hlavné sídlo IBM Slovensko sa nachádza v Bratislave s pobočkami v Banskej Bystrici a Košiciach.



Organizačnou zložkou IBM Slovensko je aj Klientské inovačné centrum, ktoré sa zameriava na poskytovanie IT služieb a podporné činnosti pri realizácii IT projektov. Je zároveň súčasťou globálnej siete klientskych inovačných centier IBM. Spoločnosť IBM Slovensko dodáva svojim zákazníkom integrované, flexibilné a efektívne riešenia, ktoré ponúka prostredníctvom širokej siete predajcov, ako aj obchodných partnerov.