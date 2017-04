Novela ústavy, ktorá umožní zrušenie Mečiarových amnestií, vyšla v Zbierke zákonov

Novela ústavy ako aj nadväzujúci zákon o ústavnom súde, ktoré schválili minulý týždeň poslanci, aby následne na ich základe prijali uznesenie....

BRATISLAVA 4. apríla (WebNoviny.sk) – Novela ústavy ako aj nadväzujúci zákon o ústavnom súde, ktoré schválili minulý týždeň poslanci, aby následne na ich základe prijali uznesenie o zrušení Mečiarových amnestií a milosti udelenej Michalovi Kováčovi ml., vyšli už v Zbierke zákonov. Znamená to, že táto legislatíva je platná a účinná. V utorok popoludní bude v parlamente rokovať poslanecké grémium, ktoré by sa malo dohodnúť na ďalšom postupe.





Ako ešte v pondelok informovala agentúru SITA riaditeľka odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR Zuzana Čižmáriková, o uznesení o zrušení amnestií bude parlament s najväčšou pravdepodobnosťou rokovať v stredu o 14:00. Musí ho predložiť 30 poslancov a súhlasiť s ním musí najmenej 90 zákonodarcov. Ak bude takéto uznesenie prijaté, bude ho môcť posúdiť ústavný súd..





Poslanci novelu ústavy, ktorá rozširuje kompetencie parlamentu o možnosť zrušiť amnestie a milosti prerokovali v skrátenom legislatívnom konaní a schválili minulý týždeň 30. marca. Rovnako tak ako aj nadväzujúcu novelu zákona o ústavnom súde.



Podľa schváleného návrhu zrušenie amnestií či milosti udelených prezidentom SR musí do 60 dní posúdiť Ústavný súd SR. Ten rozhodnutie parlamentu môže potvrdiť, alebo ho zruší. Ak však ústavný súd neprijme v stanovenej lehote žiadne stanovisko, rozhodnutie parlamentu bude účinné. V pondelok tieto legislatívne zmeny podpísal prezident Andrej Kiska.