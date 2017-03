Nové odbory v trnavskej automobilke chcú žiadať vyššie platy aj príplatky

BRATISLAVA 27. marca (WebNoviny.sk) - Nové Moderné odbory PSA Trnava budú od trnavskej automobilky požadovať zlepšenie pracovných a sociálnych podmienok zamestnancov, vrátane zvýšenia platov. Tvrdí to predseda prípravného výboru Moderných odborov PSA Trnava Tomáš Kútik, podľa ktorého už majú vypracovaný zoznam požiadaviek. K pondelku pritom podľa neho vstúpilo do novej odborovej organizácie zhruba 150 zamestnancov.





Chcú znovuzavedenie platových tried .



Prioritou novej odborovej organizácie bude podľa Kútika predovšetkým dosiahnuť adekvátne zvýšenie miezd, pričom pre skúsených zamestnancov bude požadovať priemernú hrubú mzdu 1 500 eur. "Budeme sa snažiť znovu zaviesť platové triedy, nakoľko v súčasnosti je zamestnanec, ktorý už osem rokov podáva kvalitné výkony, ohodnotený v podstate rovnako ako novo zaučený zamestnanec," tvrdí.



Medzi požiadavkami nových odborov bude podľa Kútika tiež zodpovedajúce finančné ohodnotenie za poobedné zmeny a odmeny za nadštandardné alebo rizikové pracovné výkony. "K dlhodobo neriešeným problémom v podniku patrí aj nedôsledné dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, neúnosné výrobné tempo na linke, ako aj nezmyselné finančné postihy za čerpanie práceneschopnosti alebo ošetrovania člena rodiny," dodal predseda prípravného výboru.



Zásadným dôvodom pre vznik Moderných odborov PSA Trnava je však podľa Kútika neexistujúca kolektívna zmluva v podniku, ktorá by zamestnancom garantovala kvalitu pracovných podmienok a adekvátne ohodnotenie za pracovný výkon.



Kolektívnu zmluvu nahradila rámcová dohoda



"Základná organizácia OZ KOVO PCAS Trnava doposiaľ nedokázala plnohodnotne zastupovať zamestnancov pri zlepšovaní pracovných a platových podmienok. Kolektívna zmluva je nahradená dočasnou menej záväznou rámcovou dohodou s podstatne horšími podmienkami pre zamestnancov oproti kolektívnej zmluve," dodal Kútik.



Trnavská automobilka PSA Groupe Slovakia pritom len začiatkom marca tohto roka ohlásila, že sa s OZ KOVO po päťmesačných rokovaniach dohodla na navýšení miezd v závode v priemere o 6,3 % v roku 2017. Dohodnuté mali byť aj ďalšie finančné výhody pre zamestnancov, ktorí v závode odpracovali dlhšie obdobie, ako aj zmeny vo flexibilite pracovného času.



Francúzsky automobilový koncern PSA Peugeot Citroën oznámil svoju strategickú investíciu do fabriky na Slovensku pri Trnave v januári 2003. Do začatia výroby do závodu automobilka investovala 700 mil. eur. Vlani trnavská automobilka PSA Groupe Slovakia vyrobila 315 050 vozidiel a dosiahla tak nový rekord v objeme výroby.



