Nové SUV Audi Q8 sa bude vyrábať exkluzívne v Bratislave



pre vyššiu triedu.



"Získať do portfólia prestížny model Audi Q8 pre nás znamená prejav veľkej dôvery, z čoho sa v Bratislave s celým tímom veľmi tešíme," uviedol predseda predstavenstva a člen predstavenstva pre technickú oblasť vo Volkswagen Slovakia Ralf Sacht. Bratislavský závod koncernu patrí medzi najlepšie, čo Volkswagen má, čo mu takisto dopomohlo k získaniu novej značky. "Dali sme si záväzok mať tú najlepšiu štartovaciu pozíciu pri rozhodovaní o výrobe nových modelov, a to s cieľom zabezpečiť budúcnosť závodu a stabilné pracovné miesta pre našich zamestnancov," dodal Sacht s tým, že v závode aktuálne vrcholia prípravy na výrobu troch nových modelov..



Výroba vozidiel v Bratislave sa tak rozšíri z dvoch na tri výrobné segmenty. Prvým sú vozidlá Volkswagen a Audi, v ktorom sú značky Volkswagen Touareg, Audi Q7 a Audi Q8. Druhým segmentom sú vozidlá Porsche Cayenne a tretím segmentom sú malé mestské vozidlá, kam patria značky Volkswagen up!, elektrický Volkswagen e-up!, Škoda Citigo a Seat Mii.



Pri výrobe nového modelu využije závod technológie a skúsenosti z výroby aktuálneho sériového vozidla Audi Q7. Z jednej z najnovších karosární s približne tisíckou robotov budú v budúcnosti vychádzať tri modely, a to novú generáciu Volkswagen Touareg, Audi Q7 a Audi Q8. V karosárni sú nasadené najnovšie technológie, niektoré dokonca prvýkrát v koncerne. Vďaka nim je možné spájať hliník a rôzne druhy ocele. Úroveň automatizácie tu dosahuje až 90 % a o technológie sa stará približne tisícka zamestnancov.



Štúdia nového SUV Audi Q8 concept bola predstavená v januári tohto roka na autosalóne v severoamerickom Detroite. Ďalší pohľad na vozidlo ponúkol Audi Q8 sport concept, ktorý oslávil premiéru na ženevskom autosalóne. Zároveň priniesol už konkrétny výhľad na sériové auto. Autorom dizajnu Audi Q8 je šéfdizajnér značky Audi Marc Lichte.



Volkswagen Slovakia vyrobil na Slovensku od roku 1991 viac ako 4,5 milióna vozidiel. Patrí k najväčším zamestnávateľom, exportérom i investorom v krajine. Zamestnáva viac ako 10 800 ľudí. Okrem vozidiel produkuje prevodovky, komponenty pre prevodovky, podvozky a motory, ako aj zariadenia používané pri výrobe vozidiel.