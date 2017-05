Nováčik v repre Gernát ide na MS v hokeji s hernou konzolou aj krížikom na čelo od babky

BRATISLAVA 3. mája (WebNoviny.sk) - Obranca Martin Gernát ako osemnásťročný mladík odišiel v lete 2011 do zámoria a celých päť sezón tam bojoval o šancu zahrať si v NHL. Nedočkal sa, a tak sa vrátil do Európy, uplynulý ročník strávil v Sparte Praha.



Do kufra si zabalil aj hračku .



V stredu ráno bol košický rodák súčasťou výpravy slovenskej reprezentácie, ktorá odletela do nemeckého Kolína nad Rýnom a bude tam bojovať o čo najlepšie umiestnenie na majstrovstvách sveta. Pre 24-ročného beka to budú premiérové seniorské MS v kariére, v minulosti štartoval na šampionátoch dorastencov aj juniorov.









"Po poslednom prípravnom zápase v Nórsku som si na chvíľu odskočil domov do Prešova. Trochu som si pocestoval, ale venoval som čas aj rodine a dal si tam aj jeden tréning. Počas návratu do Bratislavy som dúfal, že sa hneď v utorok nebudem vracať domov. Cestoval som zďaleka a správa o vyradení z reprezentačného kádra deň pred odletom na majstrovstvá sveta by bola o to smutnejšia,“ povedal Martin Gernát a vzápätí doplnil: "Ak by som sa teraz nedostal na šampionát, svet by sa mi nezrútil. Verím, že pred sebou ešte mám dosť sezón a ďalšie možnosti prebojovať sa na šampionát."









Mladý zadák si pred odletom do Nemecka nezabudol do kufra zabaliť aj hračku, ktorou si bude krátiť čas v hotelovej izbe počas regenerácie. Je ňou herná konzola, so spoluhráčmi si na nej zahrá futbal. "Hokeja mám počas sezóny dosť, takže hráme len futbal,“ prezradil fanúšik španielskeho Atlética Madrid. Pred odletom ešte sledoval vystúpenie svojich obľúbencov v semifinále Ligy majstrov, no radosť mu neurobili - s mestským rivalom Realom prehrali hladko 0:3.



Do Kolína odletel s požehnaním



Do Kolína nad Rýnom odletel Martin Gernát bez talizmanu, no na cestu dostal doma požehnanie. "Babka mi dala krížik na čelo, aby som bol zdravý a nezranil sa,“ priznal mladý hokejista.



Po presune do Nemecka čaká na Slovákov niekoľko tréningov a do svetového šampionátu vhupnú v sobotu 6. mája o 16.15 h duelom proti Talianom. O deň neskôr ich potom čaká stretnutie s Lotyšmi.



"Prvé zápasy na turnaji sú najťažšie a je jedno, proti akému súperovi nastúpime. V modernom hokeji už každý vie korčuľovať a znepríjemniť hru. Silu máme väčšiu ako naši prví súperi, ale musíme to dokázať na ľade. Prvý duel na turnaji je vždy najdôležitejší, od neho sa mužstvo odráža. Nemôžeme predtým myslieť na ďalšie súboje. Ak pôjdeme od zápasu k zápasu, môžeme byť úspešní,“ myslí si Martin Gernát.



V Sparte Praha hral v sezóne 2016/2017 aj s útočníkom so slovenskými predkami Brianom Ihnacakom, ktorý v minulosti hral aj v slovenskej extralige, no od roku 2013 reprezentuje tento kanadský rodák Taliansko. K vzájomnému súboji protihráčov však nepríde, pretože Ihnacak sa na MS nepredstaví. "Nebavili sme sa o tom, či vôbec pôjde na šampionát. Iba na začiatku sezóny sme krátko hovorili o talianskej reprezentácii a vravel, že to tam nie je až na takej vysokej úrovni. Na prvý zápas je pre nás to ideálny súper, ktorého však nesmieme podceniť. Musíme sa poriadne pripraviť a nechať na ľade všetko,“ doplnil Gernát.



Súboje v základných skupinách na MS 2017 sú naplánované do 16. mája, no mladý obranca si kufor zbalil tak, aby vydržal až do konca šampionátu. "Zbalených mám dosť vecí, ale v Kolíne mám tetu a ak bude potrebné, tak si u nej operiem veci,“ poznamenal s úsmevom.