Nováčik ozbíjal Poprad o dva body, Nitra ustála drámu

POPRAD 27. januára (WebNoviny.sk) - Hokejisti Nových Zámkov získali v piatkovom zápase 41. kola Tipsport ligy 2016/2017 na ľade Popradu dva body za triumf 3:2 po predĺžení. Nestratili tak kontakt so skupinou tímov, ktorá bojuje o účasť v play-off. Skóre duelu otvoril v 4. min legionár v tíme hostí Nick McParland, na ktorý v prvej minúte druhej časti odpovedal Marek Zagrapan.



Nováčik TL viedol pod Tatrami od 25. min presným zásahom Mareka Drtinu, ale za "kamzíkov" vyrovnal na 2:2 Aleš Ježek a duel dospel až do predĺženia. V ňom sekundu pred uplynutím času Fín Ossi Saarinen rozhodol o druhom bode pre Nové Zámky. .







HK Poprad - HC Nové Zámky 2:3 po predĺžení (0:1, 1:1, 1:0 - 0:1)



21. Zagrapan (Henderson, L. Hvila), 42. Ježek (P. Svitana, R. Suchý) - 4. McParland (Brabenec, Cardwell), 25. Drtina (M. Paulovič, Saarinen), 65. Saarinen



7:4 na 2 min, 0:0, Lauff, Jura - Riš, Bogdaň, 1278 divákov



Šúrek - Š. Fabian, Guľajev, Dinda, R. Suchý, Ježek, Lubor Pokovič, Chaloupka, Postnikov - L. Hvila, Zagrapan, Henderson - Matúš Paločko, T. Troliga, Kroták - Vorobiov, Murček, D. Bondra - Štrauch, Lichanec, P. Svitana



Lundström - V. Čížek, Sandgren, Cardwell, Drtina, Martin Chovan, Mäkinen, Maier, Pitule - Fábry, Brabenec, McParland - M. Paulovič, Kytnár, Saarinen - R. Lelkeš, Čaládi, Lavrovs - J. Tibenský, Dominik Rehák, Dubec



Banská Bystrica potvrdila úlohu favorita a na vlastnom ľade zdolala v piatok Liptovský Mikuláš vysoko 6:1. "Barani" rozhodli už v prvej tretine. keď sa dvakrát presadil Petr Kafka a raz Martin Andrisík. V druhom dejstve znížil Vladimír Vybíral, ale záverečná časť patrila opäť domácim.



Dva góly strelil Ivan Ďatelinka a demontáž Liptákov zavŕšil Dalibor Bortňák. Úradujúci vicemajster Banská Bystrica zvíťazil v treťom zápase po sebe a kraľuje ligovej tabuľke. Nováčik z Liptovského Mikuláša figuruje na 8. priečke.



HC ‘05 iClinic Banská Bystrica - MHk 32 Liptovský Mikuláš 6:1 (3:0, 0:1, 3:0)



5. Kafka (Maione, Zigo), 5. Andrisík (Tamáši), 15. Kafka (Zigo, Andrisík), 44. I. Ďatelinka (Truchno), 54. I. Ďatelinka (Belluš), 56. Bortňák (Lamper, Matoušek) - 40. Vybíral (M. Šiška, Cibák)



1:1 na 2 min, 1:0, 0:0, Müllner, J. Konc - Kollár, Holienka, 2225 divákov



Lawson - V. Mihálik, Maione, Matuškin, Gründling, Kubka, I. Ďatelinka, Ťavoda - Buc, T. Surový, Hickmott - Truchno, Zigo, Kafka - Lamper, Bortňák, Matoušek - Belluš, Tamáši, Andrisík



Durný (5. Križan) - M. Šiška, Burzala, Mezovský, T. Nádašdi, Oravec, Kadlubiak - Vybíral, Cibák, A. Laco - J. Sukeľ, M. Sukeľ, Kriška - Uhrík, Stümpel, Števuliak - Oško, Piatka, Lištiak



Hokejisti Nitry zdolali v piatkovom stretnutí hráčov Zvolena 4:3. Úradujúci majster viedol po prvej tretine 2:0 zásluhou Radoslava Macíka a Mareka Slováka, ale hostia v druhej časti prevzali iniciatívu a po zásahoch Juraja Majdana a Petra Zuzina vyrovnali. V záverečnej časti priebežne vrátil vedenie domácim Matt Cope.



Na jeho gól síce odpovedal Majdan, no necelú minútu pred koncom stretnutia rozhodol o troch bodoch pre Nitru Eric Meland. "Corgoni" sa v tabuľke TL zásluhou zisku troch bodov posunuli na druhé miesto pred Košice, tie však majú zápas k dobru. Zvolen prehral piaty duel po sebe a patrí mu siedma pozícia.



HK Nitra - HKM Zvolen 4:3 (2:0, 0:2, 2:1)



10. Macík (M. Versteeg, J. Štefanka), 14. Marek Slovák, 44. Cope (Milam, Marek Slovák), 60. Meland - 21. J. Majdan (Klhůfek), 29. Zuzin (J. Majdan, M. Novák), 56. J. Majdan (Klhůfek)



7:8 na 2 min, navyše Puliš (Zvolen) 10 min za nešp. správanie, 2:1, 1:1, Novák, Lokšík - Krajčík, Šefčík, 2786 divákov



Hartzell - Ordzovenský, Milam, Mezei, Pupák, M. Versteeg, Meland, Rais, Korím - M. Tvrdoň, Marek Slovák, Blackwater - Kutálek, Krištof, H. Ručkay - Bajtek, J. Štefanka, Macík - D. König, Timotej Šille, Cope



S. Baroš - D. Krejči, M. Novák, T. Valenta, Hraško, Plechanov, M. Ivan, Andersons, J. Homer - Šišovský, Puliš, Zuzin - J. Majdan, L. Jurík, Klhůfek - Jurák, Síkela, L. Novák - Habšuda, Iždinský, Dubeň



Hokejisti Žiliny v domácom prostredí prehrali s hráčmi Martina 1:2 po samostatných nájazdoch. Hostia sa ujali vedenia v polovici duelu, v 33. min skóroval Peter Galamboš. Domáci vyrovnali v 47. min z hokejky Lukáša Hovorku a zápas napokon museli rozhodnúť až trestné strieľania - rozhodujúce premenil hosťujúci Tomáš Pokrivčák. Hrdinom stretnutia sa stal hosťujúci brankár Michal Dzubina, ktorý kryl 37 pokusov domácich. "Vlci" sú v ligovej tabuľke na 4. mieste, Martin okupuje šiestu priečku.



MsHK Doxxbet Žilina - MHC Martin 1:2 po sam. nájazdoch (0:0, 0:1, 1:0 - 0:0, 0:1)



47. L. Handlovský (Marek Hovorka) - 33. Galamboš, rozhodujúci sam. nájazd Pokrivčák



4:2 na 2 min, 0:0, 0:1, Stano - Vyšný, Tvrdoň, 3212 divákov



T. Tomek - Juraško, D. Brejčák, Denis Rehák, Prokop, M. Grman, Macejko, Mendrej, Gmitter - Marek Hovorka, R. Hruška, L. Handlovský - Š. Novotný, Húževka, J. Jurík - Stupka, Holovič, R. Konečný - Švihálek, Ondruš, Rogoň



Dzubina - Salija, Pulli, Brňák, Pacalaj, Leško, P. König, M. Dvořák, Rusina - P. Koyš, Heizer, Markovič - R. Varga, Galamboš, Korostin - Surovka, R. Dlouhý, Pokrivčák - Šalka, Jurášek, Rzavský







2. Nitra 44 27 0 2 1 2 12 160:120 88



3. Košice 43 23 5 3 1 1 10 148:91 87



4. Žilina 44 19 3 1 3 2 16 138:124 70



5. Poprad 44 16 3 2 4 2 17 125:129 64



6. Martin 43 17 1 2 2 3 18 115:125 62



7. Zvolen 44 18 1 1 2 1 21 123:139 61



8. Liptovský Mikuláš 44 13 5 1 2 0 23 115:143 53



9. Trenčín 43 12 2 3 5 1 20 107:132 52



10. Nové Zámky 43 11 5 0 4 3 20 106:126 50



-----------------------------------------------------------------------



HK Orange 20 20 2 0 0 0 0 18 20:82 6



Poznámka: počet zápasov, výhry - 3 body, výhry po predĺžení - 2 body, výhry po samostatných nájazdoch - 2 body, prehry po predĺžení - 1 bod, prehry po samostatných nájazdoch - 1 bod, prehry - 0 bodov, skóre, body.