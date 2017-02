Nová stratégia proti IS zrejme rozšíri účasť USA v Sýrii

Nová vojenská stratégia USA, zameraná na splnenie požiadavky prezidenta Donalda Trumpa "vyhladiť" extrémistickú organizáciu Islamský štát....

WASHINGTON 27. februára (WebNoviny.sk) - Nová vojenská stratégia USA, zameraná na splnenie požiadavky prezidenta Donalda Trumpa "vyhladiť" extrémistickú organizáciu Islamský štát (IS), pravdepodobne ešte viac rozšíri účasť americkej armády v Sýrii.



To znamená, že na sýrskom území bude prítomných viac vojakov pozemných jednotiek - aj napriek tomu, že súčasný americký prístup k IS v Iraku sa zdá dostačujúci, je účinný a bude si vyžadovať iba menšie zmeny. Konštatuje to agentúra AP..



Známe sú iba útržkovité podrobnosti novej americkej vojenskej stratégie. Avšak celkové odporúčania, ktoré majú byť predstavené v Bielom dome, budú pravdepodobne dávať väčší dôraz na nevojenské prvky už prebiehajúcej operácie.



Náčelník zboru náčelníkov štábov generál Joseph Dunford vo štvrtok 23. februára oznámil, že črtajúca sa stratégia sa bude zameriavať nielen na militantov Islamského štátu, ale aj na al-Káidu a ďalšie extrémistické organizácie na Blízkom východe i mimo neho, ktorých cieľom je útočiť na pôde Spojených štátov. Dunford zdôraznil, že stratégia nebude založená predovšetkým na vojenskej sile.