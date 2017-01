Nová sezónna letecká linka spája Poprad s Kyjevom

POPRAD 7. januára (WebNoviny.sk) - Charterovú zimnú sezónu odštartovalo popradské letisko novinkou, leteckým spojením Popradu s ukrajinským Kyjevom. Prvý let z Kyjeva sa uskutočnil ešte koncom decembra, na letisku pod Tatrami by mali celkovo privítať desať letov s ukrajinskými turistami na palube.



"Ide o pilotný projekt, podľa našich dostupných informácií je však zo strany ukrajinských turistov záujem o pobytové balíky vo Vysokých a Nízkych Tatrách. Zatiaľ sa lety predávajú dobre, vypredané ešte nie sú marcové termíny," uviedla pre agentúru SITA riaditeľka akciovej spoločnosti Letisko Poprad - Tatry Ivana Herkeľová, pričom zdôraznila, že nové charterové letecké spojenie je zamerané na incoming, teda na prepravu turistov z Ukrajiny.



Linku prevádzkuje spoločnosť Bravo Airways s lietadlom Boeing B737-500 s kapacitou 114 miest. Prvých turistov z Ukrajiny, ktorí využili novú leteckú linku, privítali pod Tatrami už 29. decembra.



Tretím rokom pokračuje pod Tatrami aj pravidelná zimná linka Riga – Poprad, ktorú prevádzkuje lotyšská letecká spoločnosť airBaltic. "Funguje v mesiacoch december až marec, tento rok lieta jedenkrát do týždňa v sobotu. Základný charakter linky ostáva taký, aký bol, teda aj naďalej je zameraná na incoming, a to na turistov prichádzajúcich do Tatier z Pobaltska, Ruska a Škandinávie," informovala Herkeľová.



Práve toto letecké spojenie využil veľký počet ľudí aj počas predošlej zimnej sezóny, ktorá bola pre letisko úspešná, záujem bol aj o ostatné lety. "Celkovo bolo počas zimnej sezóny uskutočnených 28 letov a prepravených 3 085 cestujúcich. V porovnaní so sezónou 2014/2015 je to nárast o viac ako 1 200 cestujúcich," uviedla riaditeľka letiska.







V súčasnosti letisko ponúka aj pravidelné celoročné letecké spojenie s londýnskym Lutonom prevádzkované spoločnosťou Wizz Air. "V silnejších zimných termínoch sú plánované štyri lety týždenne, mimo nich tri lety," informovala Herkeľová. Linka v súčasnosti funguje v stredu, piatok a v nedeľu, v mesiacoch február a marec pridáva spoločnosť podľa rezervačného systému jednu frekvenciu, a to na pondelok.



Letisko Poprad - Tatry sa nachádza v nadmorskej výške 718 metrov a patrí k najvyššie položeným letiskám pre prepravné lietadlá v strednej Európe. Situované je približne 200 metrov od diaľničného uzla, spájajúceho mesto Poprad s Vysokými a Nízkymi Tatrami. Vzdialenosť z letiska Poprad-Tatry do najpopulárnejších slovenských lyžiarskych stredísk je iba niekoľko kilometrov. Cesta autom z letiska do Tatranskej Lomnice trvá 15 minút, na Štrbské Pleso 30 minút a do Jasnej pod Chopkom v Nízkych Tatrách približne 45 minút.