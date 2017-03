Nová posila kráľov nebude od Gáboríka drankať dvanástku

LOS ANGELES 2. marca (WebNoviny.sk) - Od roku 1996, a teda všetkých 1535 zápasov základnej časti NHL plus 81 v play-off, odohral kanadský hokejový útočník Jarome Iginla s neodmysliteľnou dvanástkou na drese, tomu je však už koniec. Po tom, čo ho Colorado v posledný deň prestupov vymenilo do Los Angeles, siahol vo svojom novom klube po osemdesiatosmičke. Také číslo v histórii Kings ešte nikto nikdy nenosil.



"Jeden z mála dresov, ktorého som si kedy kúpil, bol ten v čase, keď Wayna Gretzkého vytrejdovali do Los Angeles. Ako rodák z Edmontonu som bol veľkým fanúšikom Oliers, na ktorých som vyrastal. Kúpil som si vtedy dres Kings s číslom 88 na chrbte a vlastnou menovkou. Mal som asi desať rokov," objasnil svoje pohnúty na webe nhl.com 39-ročný pravý krídelník Iginla..



Dvanástka patrí v Los Angeles slovenskému útočníkovi Mariánovi Gáboríkovi. "Je to jeho číslo a prinieslo mu veľa úspechov, tiež hrá už dlho. Ani mi na um nezišlo drankať ho od neho," tvrdí Iginla. V novom drese s novým číslom bude prvý raz v akcii vo štvrtok proti Torontu.



Snedý Kanaďan nigérijskej proveniencie je štrnásty v histórii NHL v počte odohraných zápasov (1535), šestnásty v počte nastrieľaných gólov (619) a tridsiaty štvrtý v produktivite (1291). Okrem Colorada hral aj za Boston, Pittsburgh, ale predovšetkým Calgary (1996 - 2013).



