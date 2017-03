Nová centrála ČSOB dokončená podľa plánu.



„Nová centrála ČSOB je riadne skolaudovaná, prebehli všetky potrebné revízie a skúšky. Napriek komplikovanosti územia, členitému terénu, náročnosti stavby, vysokým požiadavkám klienta a zložitosti povoľovacích procesov sme dokázali dokončiť objekt podľa pôvodnej dohody. Veríme, že ČSOB bude v nových priestoroch svojej budovy, ale aj v celej štvrti Zuckermandel, spokojná,“ povedal Pavel Pelikán, výkonný riaditeľ J&T REAL ESTATE. Budova ČSOB bola navrhnutá v súlade s potrebami tejto finančnej skupiny a zároveň tak, aby spĺňala prísne kritériá zelenej certifikácie podľa štandardu BREEAM EXCELLENT. Centrála ČSOB je organickou súčasťou novej štvrte Zuckermandel. „Ide o dosiaľ najväčšiu investíciu našej materskej belgickej skupiny KBC na Slovensku. Keď sme hľadali vhodné administratívne priestory pre novú centrálu, chceli sme mať zároveň príležitosť zrevitalizovať lokalitu okolo nej. Sme hrdí, že sme týmto spôsobom mohli prispieť k obnove bratislavského podhradia a rozšíreniu centra mesta. Celý projekt bol odovzdaný v súlade s plánom, a tak sa už čoskoro môžeme sťahovať do nových priestorov, ktoré sú nielen moderné, ale súčasne aj plne rešpektujú charakter okolitého územia,“ uviedol generálny riaditeľ a predseda predstavenstva ČSOB Daniel Kollár. Práce na ďalších vonkajších objektoch mestskej štvrte Zuckermandel finišujú a všetko ide podľa plánu. Začalo sa s dokončovaním sadových úprav, navážaním substrátu a výsadbou zelene, pričom ukončenie závisí od počasia. Lávka či námestie sú pred dokončením, finalizovať sa začali fontány a ostatné prvky drobnej architektúry. „Dokončujú sa fasády na administratívnych domoch, v interiéroch sa realizujú úpravy podľa požiadaviek klientov, finalizujú sa byty a dopĺňa sa informačný systém. Ešte pomerne veľa práce nás čaká na druhej etape komplexu, na objekte v severovýchodnej časti, ktorú však plánujeme na jeseň dokončiť,“ oznámil Pavel Pelikán, výkonný riaditeľ J&T REAL ESTATE. Do prevádzky bola spustená tiež cestná svetelná signalizácia na križovatke Žižkova.



Projekt developerskej spoločnosti J&T REAL ESTATE vyrástol na území pôvodnej osady Zuckermandel medzi Vydricou a projektom River Park. Je to nová, atraktívna a živá mestská štvrť, ktorá nebude slúžiť iba svojim obyvateľom, ale všetkým Bratislavčanom, a tiež návštevníkom mesta. Zuckermandel tvorí sedem budov a vďaka súhre obytných, administratívnych a obchodných priestorov bude žiť plnohodnotný život 24 hodín denne. Jeho neoddeliteľnou súčasťou budú obchodíky, kaviarne a reštaurácie, pričom verejný priestor bude tvoriť viac ako polovicu celkovej plochy územia. Svoje miesto tu majú parky a prírodná zeleň, uličky i námestia. Dominantou je námestie plynulo pokračujúce lávkou ponad električkovú trať. Tá prepojí dunajskú promenádu a prírodný skalný masív, ktorý zohráva jedinečnú úlohu v celom koncepte. Vďaka Zuckermandlu vznikne pešia trasa z Rybného námestia cez plánovaný projekt Vydrica až na nábrežie a ďalej do River Parku. .