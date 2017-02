Nová aplikácia Lentalk má pomôcť deťom s autizmom

BRATISLAVA 13. februára (WebNoviny.sk) - S cieľom pomôcť deťom s autizmom pri komunikácii vznikla na Slovensku nová aplikácia s názvom Lentalk, ktorá vychádza z reálnych potrieb autistov. Na jej vývoji sa podieľali odborníci, ktorí s autistickými deťmi denne pracujú, ale aj samotní rodičia. Vďaka podpore z Nadačného fondu Lenovo v Nadácii Pontis je aplikácia dostupná úplne zdarma.



Ako informovala projektová koordinátorka Nadácie Pontis Veronika Gilanová, prostredníctvom aplikácie môže takéto dieťa lepšie porozumieť okoliu a dať jednoduchšie vedieť o svojich potrebách. Toto vedie k eliminácii problémového správania, ktoré je podľa nej často len frustráciou z nemožnosti vyjadriť sa. Dennodenná práca s aplikáciou tiež zlepšuje verbálne zručnosti a rozvíja u dieťaťa jemnú motoriku. .



Databáza stoviek obrázkov



Lentalk deťom umožňuje komunikovať s okolím prostredníctvom obrázkových kartičiek. "Po skúsenostiach, ktoré sme získali pri práci s rodinami s autistickým dieťaťom, sme zistili, že im najviac pomôžeme, ak vyvinieme vlastnú slovenskú aplikáciu šitú na mieru ich potrebám," povedala Gilanová.



Používateľ si môže vybrať z prednastavenej databázy 450 obrázkov alebo z vlastných fotografií, ktoré je možné jednoducho pridať. Dieťaťu je možné k obrázku pustiť aj nahratý zvuk, vďaka ktorému si jednoduchšie priradí obrázok k významu.



Do aplikácie je možné pridať aj vlastný zvuk, napríklad nahovorený hlasom rodiča. Dôležitou súčasťou aplikácie je denný harmonogram, ktorý dieťaťu pomáha dopredu poznať aktivity, ktoré ho počas dňa čakajú a lepšie sa orientovať v čase. Veľkosť a farbu komunikačných kachličiek ako aj použité obrázky a zvuky je možné nastaviť podľa potreby.



Zahraničné aplikácie neboli dostačujúce



Nadačný fond Lenovo v Nadácii Pontis už niekoľko rokov pomáha organizáciám pracujúcim s ľuďmi s poruchami autistického spektra. Aplikáciu začali vyvíjať po tom, keď zistili, že tie zahraničné nie sú postačujúce.



"Konzultácie s odborníkmi a testovanie priamo s deťmi nám pomohli pripraviť obrázky, ktoré sú pre deti dostatočne zrozumiteľné a atraktívne," povedala o vývoji aplikácie Hana Bolebruchová, ktorá v spoločnosti Lenovo tento filantropický program zastrešuje. Dodala, že organizácie pracujúce s autistickými deťmi môžu na prácu s aplikáciou Lentalk získať tablety zdarma.



Nadačný fond Lenovo tento rok daruje 150 tabletov s aplikáciu Lentalk školám a organizáciám, ktoré môžu podať žiadosť webovej stránke Nadácie Pontis. Aplikácia Lentalk je dostupná pre tablety s operačným systémom Android, bezplatne sa dá stiahnuť v Google Play Store.



Spojenie obrázkovej komunikácie s aplikáciou je ideálnym riešením



Ako povedala psychologička Lucia Rusnáková, dieťa s autizmom má problémy s komunikáciou, predstavivosťou či schopnosťou nadviazať sociálne vzťahy. Tie sa prejavujú aj tak, že dieťa nevie prijať a pochopiť ani základné pokyny, ako napríklad výzvu na jedlo či spánok. Veľmi dobre však reagujú na vizuálne vnemy, preto sa na komunikáciu používajú obrázkové kartičky.



Deti s autizmom majú takisto mimoriadne pozitívny vzťah k technológiám a technologickým novinkám. Preto je podľa Rusnákovej spojenie obrázkovej komunikácie s aplikáciou ideálnym riešením. "Vo všeobecnosti platí, že to, čo dieťa vidí, tomu lepšie rozumie. A presne to, vizualizáciu slov, využíva aplikácia Lentalk, ktorá tak pre ne predstavuje prostriedok, ako vyjadriť vlastné potreby, želania, túžby," uzavrela.