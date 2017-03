Nová ŠKODA KODIAQ zažila veľkolepú slovenskú premiéru

Nová ŠKODA KODIAQ zažila veľkolepú slovenskú premiéruNové veľké SUV ŠKODA KODIAQ od dnes na Slovensku .Veľkolepé uvedenie na slovenský trh na podujatí za účasti známych osobnostíAmbasádorkou nového modelu KODIAQ je herečka Vica KerekesCeny už od 21 690 €, akčné pakety Plus s atraktívnou cenovou výhodouK dispozícii u všetkých autorizovaných partnerov značky ŠKODA na SlovenskuBratislava, 7. marca 2017 ( WBN/PR ) – Najočakávanejšia automobilová novinka súčasnosti prichádza na Slovensko. Nové veľké SUV ŠKODA KODIAQ uviedli včera na slávnostnom večere na slovenský trh za účasti známych osobností. Na veľkolepom podujatí ŠKODA zároveň odhalila aj novú rolu známej slovenskej herečky Vici Kerekes. Nebude to nový film, ani seriál. Od dnes budú môcť fanúšikovia vidieť Vicu za volantom modelu ŠKODA KODIAQ, ako jeho ambasádorku.ŠKODA KODIAQ prichádza na Slovensko vo veľkom štýle, ako sa na Auto roka 2017 v Slovenskej republike patrí. Zástupcovia spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko dnes na slávnostnom podujatí oficiálne uviedli na trh nové veľké SUV. „KODIAQ vzbudil ešte pred oficiálnym uvedením neskutočný ohlas u odbornej aj širokej verejnosti. Je to najvšestrannejšie auto v našej ponuke. Štýlové a praktické do mesta, bezpečné do prírody a reprezentatívne na významné stretnutia. Navyše okrem nadčasového dizajnu ponúka obrovský balík moderných technológií, vrátane plnej on-line konektivity, najväčšieho priestoru v triede a množstva Simply Clever riešení,“ hovorí Ing. Marek Růžička, konateľ spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko.Na slávnostnom podujatí ŠKODA zároveň odhalila aj tvár ambasádora nového SUV modelu. Po tajomnej sérii informácií od účasti na svetovej premiére modelu v Berlíne, cez prípravu na novú rolu, až po akčný filmový trailer, dnes značka odkryla karty. Nový model ŠKODA KODIAQ bude za volantom reprezentovať známa herečka Vica Kerekes. „Tak významný model, akým je KODIAQ, musí mať aj významnú tvár, ktorá ho bude nielen reprezentovať, ale bude aj stelesnením jeho vlastností. Štýlová, dynamická, úspešná a profesionálna. Neviem si predstaviť lepšie spojenie krásnej a úspešnej ženy a krásneho auta,“ dodáva Ing. Marek Růžička.Nová ambasádorka si od zástupcov spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko prevzala kľúče od prvého modelu ŠKODA KODIAQ a zároveň prezradila, ako sa cíti v novej role. „Je to pre mňa samozrejme niečo nové, keďže som čerstvá šoférka. KODIAQ je krásne, moderné a bezpečné auto, ktorým som bola od prvej chvíle doslova unesená. Na spoločné kilometre sa veľmi teším. Už dnes spolu vyrážame do Prahy za pracovnými povinnosťami,“ hovorí s úsmevom Vica Kerekes. Pôvabná herečka bude jazdiť na modeli KODIAQ v bielej Moon metalíze s motorom 2,0 TDI 140 kW so 7-stupňovou automatickou prevodovkou a pohonom 4x4.Vica Kerekes bola novým modelom ŠKODA KODIAQ skutočne unesená, čo dokumentuje aj teasingový trailer produkovaný v rámci príprav na jej novú rolu:

ŠKODA KODIAQ je na slovenskom trhu k dispozícii s atraktívnou cenou od 21 690 € vo výbave Active, s moderným benzínovým motorom 1,4 TSI 92 kW (125 k) a 6-stupňovou manuálnou prevodovkou. Od tohto stupňa je možné objednať aj pohon všetkých kolies. Základná dieselová motorizácia 2,0 TDI 110 kW (150 k) so 7-stupňovou automatickou prevodovkou DSG začína na cene 27 290 €. K dispozícii sú aj akčné pakety Plus s atraktívnou cenovou výhodou. Novinka od dnes čaká na nových majiteľov u autorizovaných partnerov značky ŠKODA na Slovensku.