Nórsko ako prvé na svete ruší analógové vysielanie rozhlasu

OSLO 11. januára (WebNoviny.sk) - Nórsko začalo vypínať svoje analógové rozhlasové vysielanie. Ako prvá krajina sveta prechádza úplne na digitálne rozhlasové vysielanie (Digital Audio Broadcasting - DAB).



V stredu o 11:11 h vypli analógový vysielací systém v pásme FM na severe krajiny v okrese Nordland, keďže verejnoprávny rozhlas a televízia i komerčné rádia prešli na štandard DAB.



"Bol to historický okamih," povedal generálny riaditeľ Nórskeho verejnoprávneho rozhlasu a televízie (NRK) Thor Gjermund Eriksen a upozornil, že Nórsko je prvou krajinou sveta, ktorá prechádza na digitálne vysielanie na celoštátnom základe.



Výhodou DAB je, že jednotlivé programy sú dátovo skomprimované v jednom balíku, čo vedie k lepšiemu využitiu vysielacích kmitočtov, širšej ponuke služieb a nižším vysielacím nákladom. DAB ponúkne vyšší počet staníc, ale aj prenos sprievodných informácií ako sú texty, obrázky, mapy a pod. Ponúka lepšiu kvalitu zvuku ako zastaraný analógový vysielací systém Nórska, a to aj v členitom teréne krajiny. Zároveň sa obmedzí tzv. elektromagnetický smog.



Nórsko odôvodňuje svoj prechod na digitálne rozhlasové vysielanie aj topografiou krajiny. Na veľkom území a v členitom teréne sa nachádza mnoho malých obcí, ku ktorým sa analógové rozhlasové vysielanie dostávalo len s problémami. Generálny riaditeľ NRK poznamenal, že "prvýkrát bude pre každého v Nórsku dostupná rovnaká ponuka NRK", bez ohľadu na to, či býva v metropole Oslo alebo meste Röst severne od Polárneho kruhu.



Nórsky parlament schválil prechod na digitálne vysielanie v roku 2011 a vláda oznámila, že bol dokončený ku 13. decembru. Nórsko má 4,2 milióna obyvateľov, ktorí na príjem DAB vysielania potrebujú nový rozhlasový prijímač alebo smartfón či počítač. Aj mnohí motoristi si musia vymeniť autorádio.