Nórski skokani na lyžiach ovládli súťaž družstiev v Planici

PLANICA 25. marca (WebNoviny.sk) - Reprezentanti Nórska zvíťazili na "mamuťom" mostíku HS-225 v slovinskej Planici v sobotňajšej záverečnej šiestej tohtosezónnej súťaži mužských družstiev v rámci Svetového pohára (SP) v skokoch na lyžiach 2016/2017. Druhé miesto s odstupom 49 bodov obsadili Nemci, v konkurencii dvanástich prihlásených krajín skončili s odstupom 57,8 bodu na tretej priečke svetoví šampióni spred troch týždňov v Lahti Poliaci. Za medailovými priečkami klasifikovali Rakúšanov, elitnú šestku doplnili domáci Slovinci (5.) a Japonci (6.). Do finálového 2. kola sa nedostali Taliansko (9.), Švajčiarsko (10.), Fínsko (11.) a Rusko (12.).



Víťazné kvarteto severanov v zložení Robert Johansson, Johann André Forfang, Anders Fannemel a Andreas Stjernen bolo na "Letalnici" po 1. kole ešte druhé, ale po absolvovaní ôsmich pokusov triumfovalo s celkovým súčtom 1551,6 bodu. Pre Nórov to bol po nedávnom prvenstve doma vo Vikersunde (18. 3.) druhý tímový triumf v aktuálnom ročníku SP, z MS v Lahti majú striebro. Sobotňajší lídri prvého kola Nemci, za ktorých štartovali Markus Eisenbichler, Richard Freitag, Karl Geiger a Andreas Wellinger, nepridali po Zakopanom (21. 1.) druhý primát v súťaži družstiev. Poliaci v "zlatej" zostave z MS v Lahti Piotr Zyla, Dawid Kubacki, Maciej Kot, Kamil Stoch sa posunuli na tretí stupienok po 4. mieste v prvom kole, majú aj nového rekordéra mostíka v Planici: Kamil Stoch zaletel vo finálovom 2. kole na značku 251,5 m a prekonal o pol metra výkon Rakúšana Stefana Krafta, ktorý "doplachtil" na 251 metrov tesne predtým..



Poliaci rovnako ako Nóri ovládli v tejto sezóne SP dve tímové súťaže (dominovali 3. decembra v Klingenthali a 28. januára v ďalšom nemeckom dejisku Willingene), rovnako raz ako Nemecko sa tešilo z prvenstva aj Rakúsko (11. marca v nórskom Osle). Sklamanie z 5. priečky zavládlo v sobotu v tábore Slovinska, domáci "letci" nezvíťazili v tejto zimnej sezóne Svetového pohára v družstvách ani v jednom zápolení.



V Pohári národov po dosiaľ absolvovaných 31 súťažiach SP 2016/2017 sa poradie na medailových priečkach nezmenilo: na čele s 5727 bodmi je naďalej Poľsko pred Rakúskom (5451 b.) a Nemeckom (5358 b.).



V Planici sa v nedeľu 26. marca uskutoční záverečná súťaž jednotlivcov, ktorá definitívne rozhodne o držiteľovi veľkého krištáľového glóbusu za celkové prvenstvo vo Svetovom pohári 2016/2017. Pred derniérou je na čele Rakúšan Stefan Kraft s náskokom 86 bodov pred Poliakom Kamilom Stochom, iba toto duo môže pomýšľať na celkový triumf. Prvé kolo hlavnej súťaže sa začne predpoludním o 10.00 h.



Svetový pohár v skokoch na lyžiach 2016/2017 - Planica (Slovin.), mostík HS-225 - sobotňajšie výsledky:



1. Nórsko (Robert Johansson, Johann André Forfang, Anders Fannemel, Andreas Stjernen) 1551,6 bodu, 2. Nemecko (Markus Eisenbichler, Richard Freitag, Karl Geiger, Andreas Wellinger) 1502,6, 3. Poľsko (Piotr Zyla, Dawid Kubacki, Maciej Kot, Kamil Stoch) 1493,8, 4. Rakúsko (Michael Hayböck, Manuel Fettner, Markus Schiffner, Stefan Kraft) 1471,4, 5. Slovinsko (Anže Semenič, Domen Prevc, Jurij Tepeš, Peter Prevc) 1442,7, 6. Japonsko (Rjoju Kobajaši, Taku Takeuči, Daiki Ito, Noriaki Kasai) 1327,7, 7. USA 1229,9, 8. Česko 1170,5 - absolvovali dve súťažné kolá, 9. Taliansko 591,2, 10. Švajčiarsko 580,9, 11. Fínsko 547,9, 12. Rusko 515,0 - nepostúpili do 2. kola



1. Poľsko 5727 bodov, 2. Rakúsko 5451, 3. Nemecko 5358, 4. Nórsko 4304, 5. Slovinsko 3614, 6. Japonsko 1482