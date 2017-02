Nór Jansrud získal v predstihu malý glóbus za super G

KVITFJELL 26. februára (WebNoviny.sk) - Nórsky reprezentant Kjetil Jansrud sa v predstihu stal držiteľom malého krištáľového glóbusu za celkový triumf v hodnotení super G vo Svetovom pohári 2016/2017. Jansrudovi na potvrdenie sezónneho triumfu stačilo aj siedme miesto z nedeľňajších pretekov na domácom snehu v Kvitfjelli.



Pred krajanom Aleksandrom Aamodtom Kildem má pred finálovými pretekmi v americkom Aspene nepreklenuteľný náskok 126 bodov. Víťaz v Aspene získa do hodnotenia SP rovnako ako aj na ostatných pretekoch v sezóne 100-bodovú porciu..



Víťazom v Kvitfjelli sa stal Talian Peter Fill s náskokom 10 stotín sekundy pred Rakúšanom Hannesom Reicheltom a a 23 stotín pred Kanaďanom Erikom Guayom. Tridsaťštyriročný Fill si pripísal tretie prvenstvo v pretekoch SP v kariére, prvé v super G. "Dnes som od seba veľa neočakával, ale využil som dobré podmienky na trati a vyšlo to. Bola to dobrá jazda zhora až dolu," skonštatoval Peter Fill na webe laola1.at.



Pre 31-ročného Jansruda je aktuálny zisk malého glóbusu už tretím v kariére. V sezóne SP 2014/2015 sa tešil z jagavých krištáľových ocenení v zjazde aj super G. "Do pretekov som vstupoval s vedomím, že mám dostatočný náskok a len pád alebo víťazstvá dvoch mojich najväčších konkurentov by mohli situáciu pred finále zdramatizovať. A to som nechcel dopustiť. Tretí glóbus je pre mňa výnimočný, parádne si to užijem," cituje Kjetila Jansruda portál laola1.at.



1. Peter Fill (Tal.) 1:32,83 min, 2. Hannes Reichelt (Rak.) +0,10 s, 3. Erik Guay (Kan.) +0,23, 4. Aleksander Aamodt Kilde (Nór.) +0,36, 5. Beat Feuz (Švaj.) +0,37, 6. Martin Cater (Slovin.) +0,44, 7. Kjetil Jansrud (Nór.) +0,48



1. Kjetil Jansrud (Nór.) 365 bodov - istý malý glóbus, 2. Aleksander Aamodt Kilde (Nór.) 239, 3. Dominik Paris (Tal.) 204, 4. Hannes Reichelt 203, 5. Matthias Mayer 191, 6. Peter Fill (Tal.) 190