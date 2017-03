Nominantka Smeru-SD mala podľa SaS rozdať vyvoleným odmeny vyše milión eur

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR (ÚGKK) podľa strany Sloboda a Solidarita (SaS) vyplatil v uplynulých štyroch rokoch svojim vybraným....

BRATISLAVA 27. marca (WebNoviny.sk) - Úrad geodézie, kartografie a katastra SR (ÚGKK) podľa strany Sloboda a Solidarita (SaS) vyplatil v uplynulých štyroch rokoch svojim vybraným zamestnancom na odmenách vyše 1 mil. eur. Poslankyňa parlamentu za liberálov Lucia Ďuriš Nicholsonová to na tlačovej besede v pondelok označila za "škandalózne plytvanie s verejnými zdrojmi, ktoré slúžia na obohacovanie sa jednotlivcov".





Spomínaný úrad má podľa poslankyne zároveň vrátiť Úradu vlády SR takmer 14 mil. eur za porušenie pravidiel verejného obstarávania pri "zbabranom" projekte elektronizácie služieb katastra nehnuteľností, ktorý bol financovaný zo zdrojov Európskej únie v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS). .



SaS očakáva odstúpenie Frindrichovej



SaS očakáva odstúpenie predsedníčky ÚGKK Márie Frindrichovej, ktorú predošlá vláda Smeru-SD vymenovala v júli 2012. Liberáli sa uvedené informácie dozvedeli vďaka tomu, že na spomínanom úrade pokračuje audit z úradu vlády.



"Úrad, ktorý má zhruba šesťdesiat zamestnancov, si od roku 2013 do roku 2016 rozdelil len na odmenách pre vyvolených zamestnancov viac ako milión eur. V roku 2013 to bolo 140 tisíc, v roku 2014 260 tisíc, v roku 2015 270 tisíc a v roku 2016 430 tisíc eur," informovala Ďuriš Nicholsonová. Vyvolených je podľa nej trinásť až pätnásť zamestnancov tohto úradu, pričom radoví pracovníci na ministerstvách a úradoch dostávajú odmeny bežne v stovkách eur.



"Na tom úrade existujú prípady ľudí, ktorí dostali úplne nezávisle od ich výkonu osemtisíc eur šesťkrát za rok k platu. Niektorí zamestnanci úradu sa tak popri svojom plate na úrovni približne dvetisíc eur, hovoríme o riadiacich pracovníkoch, obohatili o takmer 50 tisíc eur ročne," priblížila poslankyňa.



Nevynovili portál katastra nehnuteľností



ÚGKK podľa SaS nemá ako vrátiť spomínaných 14 mil. eur, keďže ich nemá vo svojom rozpočte, a požiadal úrad vlády o splátkový kalendár. Úrad vlády tomu vyhovel a umožnil splatenie požadovanej sumy v roku 2019. Aby to bolo možné, rozpočet úradu sa podľa poslankyne bude musieť zvýšiť.



"Úrad geodézie, kartografie a katastra je zmenšeninou toho, ako tento štát hospodári s verejnými peniazmi. Odmeny pre úradníkov by nemali podliehať žiadnemu utajeniu a mali by byť priamo závislé od ich výkonu," tvrdí Ďuriš Nicholsonová.



Ďalší poslanec za liberálov Jozef Rajtár povedal, že portál katastra nehnuteľností, ktorý mal byť vynovený, je v takom stave ako bol pred rokmi. "Na jednej strane je tu všeobecne ťažká situácia mnohých dôchodcov, mladých rodín a ďalších skupín obyvateľstva a na druhej strane vidíme rozhajdákavanie peňazí na projekty, ktoré sa ani neuskutočnia," uviedol Rajtár.



"Za takmer 14 miliónov by sa mohlo postaviť vyše 140 trojizbových bytov na západnom Slovensku a ďalej na východ by to bolo viac a viac. Takáto hodnota sa tu rozhajdáka a namiesto trestu za toto príde naopak naozaj štedrá odmena," dodal poslanec.



