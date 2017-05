Nominácie tímov na MS v hokeji 2017: Len päť reprezentácii vrátane Slovenska nemá v kádri hráča z NHL

Nominácie tímov na MS v hokeji 2017





5. - 21. mája v Kolíne nad Rýnom a Paríži





A-skupina (Kolín nad Rýnom/Nem.)

RUSKO

USA

ŠVÉDSKO

SLOVENSKO

NEMECKO

LOTYŠSKO

TALIANSKO

DÁNSKO

,

B-skupina (Paríž/Fr.)

KANADA

FÍNSKO

ČESKO

ŠVAJČIARSKO

BIELORUSKO

NÓRSKO

FRANCÚZSKO

SLOVINSKO

Celkovo len 5 zo 16 účastníckych krajín na MS 2017 nebude mať na začiatku šampionátu vo svojom výbere hráča z NHL. Bude medzi nimi aj Slovensko.Andrej Vasilevskij (Tampa Bay Lightning, USA/NHL), Iľja Sorokin (CSKA Moskva/KHL), Igor Šesťorkin (SKA Petrohrad/KHL)Andrej Mironov (Dinamo Moskva/KHL), Ivan Provorov (Philadelphia Flyers, USA/NHL), Vladislav Gavrikov (Lokomotiv Jaroslavľ/KHL), Michail Naumenkov, Bogdan Kiselevič (obaja CSKA Moskva), Alexej Bereglazov, Viktor Antipin (obaja Metallurg Magnitogorsk/KHL), Anton Belov, Arťom Zub (obaja SKA Petrohrad/KHL)Artemij Panarin (Chicago Blackhawks, USA/NHL), Alexander Barabanov, Sergej Plotnikov, Jevgenij Dadonov, Vadim Šipačov, Nikita Gusev (všetci SKA Petrohrad/KHL), Sergej Moziakin (Metallurg Magnitogorsk/KHL), Vladislav Namestnikov, Nikita Kučerov (obaja Tampa Bay Lightning, USA/NHL), Andrej Svetlakov, Ivan Telegin, Sergej Andronov, Valerij Ničuškin (všetci CSKA Moskva/KHL), Vladimir Tkačov (Admiral Vladivostok/KHL), Roman Ľubimov (Philadelphia Flyers, USA/NHL), Kirill Kaprizov (Salavat Julajev Ufa/KHL)Connor Hellebuyck (Winnipeg Jets, Kan./NHL), Jimmy Howard (Detroit Red Wings/NHL), Cal Petersen (University of Notre Dame, NCAA)Daniel Brickley (Minnesota State University, NCAA), Danny DeKeyser (Detroit Red Wings/NHL), Connor Murphy (Arizona Coyotes/NHL), Jacob Trouba (Winnipeg Jets, Kan./NHL), Noah Hannifin (Carolina Hurricanes/NHL), Charlie McAvoy (Boston Bruins/NHL), Trevor van Riemsdyk (Chicago Blackhawks/NHL)Nick Bjugstad (Florida Panthers/NHL), J.T. Compher (Colorado Avalanche/NHL), Andrew Copp (Winnipeg Jets, Kan./NHL), Christian Dvorak (Arizona Coyotes/NHL), Jordan Greenway (Boston University, NCAA), Dylan Larkin (Detroit Red Wings/NHL), Anders Lee, Brock Nelson (obaja New York Islanders/NHL), Clayton Keller (Arizona Coyotes/NHL), Anders Bjork (University of Notre Dame, NCAA), Jack Eichel (Buffalo Sabres/NHL), Johnny Gaudreau (Calgary Flames, Kan./NHL), Nick Schmaltz (Chicago Blackhawks/NHL)Eddie Läck (Carolina Hurricanes, USA/NHL), Viktor Fasth (CSKA Moskva, Rus./KHL), Niklas Svedberg (Salavat Julajev Ufa, Rus./KHL)John Klingberg (Dallas Stars, USA/NHL), Victor Hedman, Anton Stralman (obaja Tampa Bay Lightning, USA/NHL), Oliver Ekman-Larsson (Arizona Coyotes, USA/NHL), Philip Holm, Calle Rosén (obaja Växjö Lakers), Jonas Brodin (Minnesota Wild, USA/NHL), Alexander Edler (Vancouver Canucks, Kan./NHL)Gabriel Landeskog, Carl Söderberg (obaja Colorado Avalanche, USA/NHL), Marcus Krüger (Chicago Blackhawks, USA/NHL), Elias Lindholm, Joakim Nordström, Victor Rask (všetci Carolina Hurricanes, USA/NHL), William Karlsson (Columbus Blue Jackets, USA/NHL), Linus Omark (Salavat Julajev Ufa, USA/KHL), Mario Kempe (Viťaz Podoľsk, Rus./KHL), Carl Klingberg (EV Zug, Švaj./NLA), Dennis Everberg (Växjö Lakers), Joel Eriksson Ek (Minnesota Wild, USA/NHL), William Nylander (Toronto Maple Leafs, Kan./NHL), Joel Lundqvist (Frölunda Indians)Július Hudáček (Örebrö HK, Švéd.), Ján Laco (Piráti Chomutov, ČR), Jaroslav Janus (HC Verva Litvínov, ČR)Eduard Šedivý (HC Košice), Juraj Mikuš (HC Sparta Praha, ČR), Martin Gernát (HC Sparta Praha, ČR), Michal Čajkovský (Avtomobilist Jekaterinburg, Rus./KHL), Peter Čerešňák (HC Škoda Plzeň, ČR), Adam Jánošík (Bíli Tygři Liberec, ČR), Peter Trška (Kometa Brno, ČR), Michal Sersen (HC 05 iClinic Banská Bystrica)Vladimír Dravecký (HC Oceláři Třinec, ČR), Tomáš Hrnka (HC Škoda Plzeň, ČR), Jakub Suja (HC Košice), Lukáš Cingeľ (HC Sparta Praha, ČR), Andrej Kudrna (HC Sparta Praha, ČR), Andrej Šťastný (HC Slovan Bratislava/HK Dukla Trenčín), Dávid Skokan (Piráti Chomutov, ČR), Marcel Haščák (Kometa Brno, ČR), Mário Bližňák (Bíli Tygři Liberec, ČR), Michel Miklík (JYP Jyväskylä, Fín.), Pavol Skalický (HC 05 iClinic Banská Bystrica), Tomáš Zigo (HC 05 iClinic Banská Bystrica), Tomáš Matoušek (HC 05 iClinic Banská Bystrica), Libor Hudáček (Örebrö HK, Švéd.)Thomas Greiss (New York Islanders, USA/NHL), Felix Brückmann (Grizzlys Wolfsburg), Danny aus den Birken (EHC Red Bull Mníchov)Denis Reul, Sinan Akdag (obaja Adler Mannheim), Justin Krueger (SC Bern, Švaj./NLA), Moritz Müller, Christian Ehrhoff (obaja Kolín Haie), Konrad Abeltshauser (EHC Red Bull Mníchov), Dennis Seidenberg (New York Islanders, USA/NHL), Frank Hördler (Eisbären Berlín)Tobias Rieder (Arizona Coyotes, USA/NHL), Brooks Macek, Yannic Seidenberg, Dominik Kahun (všetci EHC Red Bull Mníchov), Marcus Kink, Matthias Plachta, David Wolf (všetci Adler Mannheim), Patrick Reimer, Yasin Ehliz (obaja Norimberg Ice Tigers), Gerrit Fauser (Grizzlys Wolfsburg), Patrick Hager, Philip Gogulla (obaja Kolín Haie), Felix Schütz (Rögle BK, Švéd.), Frederik Tiffels (Western Michigan University, USA/NCAA)Elvis Merzlinkis (HC Lugano, Švaj./NLA), Ivars Punnerovs (Langnau Tigers, Švaj./NLA), Janis Kalniňš (Dinamo Riga/KHL)Janis Jaks (American International College, USA/NCAA), Kristofers Bindulis (Lake Superior State University, USA/NCAA), Arturs Kulda (Jokerit Helsinki, Fín./KHL), Kristaps Sotnieks (Lada Togliatti, Rus./KHL), Guntis Galviňš, Oskars Cibulskis (obaja Dinamo Riga/KHL), Uvis Janis Balinskis (HK Riga), Ralfs Freibergs (HK Liepaja)Zemgus Girgensons (Buffalo Sabres, USA/NHL), Andris Džeriňš (HC Mountfield Hradec Králové, ČR), Kaspars Daugaviňš (Torpedo Nižnij Novgorod, Rus./KHL), Ronalds Keniňš (Zürich SC Lions, Švaj./NLA), Lauris Darziňš, Maris Bičevskis, Miks Indrašis, Gunars Skvorcovs, Vitalijs Pavlovs, Gints Meija (všetci Dinamo Riga/KHL), Roberts Bukarts (PSG Zlín, ČR), Richards Bukarts (Manchester Monarchs, USA/ECHL), Frenks Razgals (HK Riga), Janis Sprukts (Ritten/Renon, Tal.), Teodors Blugers (Wilkes-Barre/Scranton Penguins, USA/AHL)Andreas Bernard (Ässät Pori, Fín.), Frederic Cloutier (Asiago Hockey 1935), Gianluca Vallini (HC Gherdeina)Thomas Larkin (Medveščak Záhreb, Chor./KHL), Luca Zanatta (Red Ice Martigny, Švaj./NLB), Armin Helfer, Armin Hofer (obaja HC Val Pusteria), Daniel Glira, Alexander Egger (obaja HC Bolzano 2000/EBEL), Stefano Marchetti, Enrico Miglioranzi (obaja Asiago Hockey 1935)Anton Bernard, Marco Insam, Luca Frigo, Markus Gander, Daniel Frank, Michele Marchetti (všetci HC Bolzano 2000/EBEL), Giovanni Morini (HC Lugano, Švaj./NLA), Simon Kostner, Tommaso Traversa (obaja Rittner Buam), Raphael Andergassen (HC Val Pusteria), Alex Lambacher (EC Kassel Huskies, Nem./DEL2), Diego Kostner (HC Ambri Piotta, Švaj./NLA), Tommaso Goi (HC Biasca Ticino Rockets, Švaj./NLB), Giulio Scandella (Asiago Hockey)Sebastian Dahm (Graz 99ers, Rak./EBEL), Simon Nielsen (Herning Blue Fox), George Sörensen (Almtuna IS, Švéd.)Phillip Bruggisser (Esbjerg Energy), Jesper B. Jensen (Jokerit Helsinki, Fín./KHL), Nicholas B. Jensen (Rungsted Seier Capital), Emil Kristensen (Linköping, IK Oskarshamn, Švéd.), Matias Lassen (Mora IK, Švéd.), Markus Lauridsen (Leksands IF, Švéd.), Oliver Lauridsen (Jokerit Helsinki, KHL/Fín.), Nicolai Weichel (Rungsted Seier Capital)Mathias Bau Hansen (Frederikshavn White Hawks), Mads Christensen (EHC Mníchov, Nem./DEL), Nikolaj Ehlers (Winnipeg Jets, USA/NHL), Morten Green (Rungsted Seier Capital), Nichlas Hardt (Malmö Redhawks, Švéd.), Julian Jakobsen (Aalborg Pirates), Steffen Klarskov Nielsen (Rödovre Mighty Bulls, Herning Blue Fox), Morten Madsen (Karlskrona HK), Nicolai Meyer (Tingsryds AIF), Morten H. Poulsen (Pelicans Lahti, Fín.), Peter Regin (Jokerit Helsinki, Fín./KHL), Patrick Russell (Bakersfield Condors, USA/AHL), Frederik Storm (Malmö RedhawksŠvéd.)Calvin Pickard (Colorado Avalanche, USA/NHL), Eric Comrie (Winnipeg Jets/NHL), Chad Johnson (Calgary Flames/NHL)Josh Morrissey (Winnipeg Jets/NHL), Tyson Barrie (Colorado Avalanche, USA/NHL), Jason Demers, Mike Matheson (obaja Florida Panthers, USA/NHL), Calvin De Haan (New York Islanders, USA/NHL), Marc-Édouard Vlasic (San Jose Sharks, USA/NHL)Claude Giroux, Sean Couturier, Wayne Simmonds, Travis Konecny (všetci Philadelphia Flyers, USA/NHL), Mark Scheifele (Winnipeg Jets/NHL), Jeff Skinner (Carolina Hurricanes, USA/NHL), Matt Duchene, Nathan MacKinnon (obaja Colorado Avalanche, USA/NHL), Ryan O‘Reilly (Buffalo Sabres, USA/NHL), Alex Killorn, Brayden Point (obaja Tampa Bay Lightning, USA/NHL), Mitch Marner (Toronto Maple Leafs/NHL)Harri Säteri (Viťaz Podoľsk, Rus./KHL), Joni Ortio (AIK Skelleftea, Švéd.), Joonas Korpisalo (Columbus Blue Jackets, USA/NHL)Juuso Hietanen (Dinamo Moskva, Rus./KHL), Julius Honka (Dallas Stars, USA/NHL), Topi Jaakola, Ville Lajunen (obaja Jokerit Helsinki, KHL), Joonas Järvinen (Červená hviezda Kchun-lun, Čína/KHL), Lasse Kukkonen (Kärpät Oulu), Atte Ohtamaa (Ak Bars Kazaň, Rus./KHL), Mikko Lehtonen (HV 71, Švéd.)Juhamatti Aaltonen (IFK Helsinki), Miro Aaltonen (Viťaz Podoľsk, Rus./NHL), Sebastian Aho (Carolina Hurricanes, USA/NHL), Valtteri Filppula (Philadelphia Flyers, USA/NHL), Markus Hännikainen (Columbus Blue Jackets, USA/NHL), Joonas Kemppainen (Sibir Novosibirsk, Rus./KHL), Veli-Matti Savinainen, Jani Lajunen (obaja Tappara Tampere), Oskar Osala (Metallurg Magnitogorsk, Rus./KHL), Antti Pihlström (Jokerit Helsinki, KHL), Jesse Puljujärvi (Edmonton Oilers, Kan./NHL), Mika Pyörälä (Kärpät Oulu), Mikko Rantanen (Colorado Avalanche, USA/NHL), Tomi Sallinen (Červená hviezda Kchun-lun, Čína/KHL)Petr Mrázek (Detroit Red Wings, USA/NHL), Dominik Furch (Avangard Omsk, Rus./KHL), Pavel Francouz (Traktor Čeľabinsk, Rus./KHL)Radko Gudas (Philadelhia Flyers, USA/NHL), Michal Kempný (Chicago Blackhawks, USA/NHL), Jan Kolář (Amur Chabarovsk, Rus./KHL), Jakub Jeřábek (Viťaz Podoľsk, Rus./KHL), Tomáš Kundrátek (HC Slovan Bratislava, SR/KHL), Radim Šimek (Bílí Tygři Liberec), Jakub Krejčík (HC Kometa Brno), Libor Šulák (Orli Znojmo/EBEL), Jan Rutta (Piráti Chomutov)Jakub Voráček (Philadelphia Flyers, USA/NHL), Tomáš Plekanec (Montreal Canadiens, Kan./NHL), David Pastrňák (Boston Bruins, USA/NHL), Jan Kovář (Metallurg Magnitogorsk, Rus./KHL), Tomáš Zohorna (Amur Chabarovsk, Rus./KHL), Lukáš Radil (Spartak Moskva, Rus./KHL), Roman Horák (Viťaz Podoľsk, Rus./KHL), Roman Červenka, Michal Birner (obaja Fribourg, Švaj.), Michal Řepík, Petr Vrána (obaja HC Sparta Praha), Robin Hanzl (HC Verva Litvínov), Jakub Lev, Dominik Kubalík (obaja Škoda Plzeň), Tomáš Hyka (BK Mladá Boleslav)Leonardo Genoni (SC Bern), Jonas Hiller (EHC Biel), Niklas Schlegel (Zürich SC Lions)Raphael Diaz, Dominik Schlumpf (obaja EV Zug), Philippe Furrer (HC Lugano), Joël Genazzi (Lausanne HC), Dean Kukan (Columbus Blue Jackets, USA/NHL), Romain Loeffel (Servette Ženeva), Christian Marti (Zürich SC Lions), Ramon Untersander (SC Bern)Cody Almond (Servette Ženeva), Andres Ambühl (HC Davos), Reto Schäppi, Fabrice Herzog, Pius Suter (všetci Zürich SC Lions), Thomas Rüfenacht, Simon Bodenmann (obaja SC Bern), Damien Brunner (HC Lugano), Gaëtan Haas (SC Bern), Denis Hollenstein, Vincent Praplan (obaja EHC Kloten), Denis Malgin (Florida Panthers, USA/NHL), Tanner Richard (Syracuse Crunch, USA/AHL), Reto Suri (EV Zug)Kevin Lalande, Michail Karnauchov (obaja Dinamo Minsk/KHL), Vitalij Trus (Neman Grodno)Roman Graborenko, Iľja Šinkevič, Kristian Chenkeľ, Jevgenij Lisovec, Dmitrij Korobov (všetci Dinamo Minsk/KHL), Vladimir Denisov (Traktor Čeľabibnsk, Rus/KHL), Pavel Vorobej (Dinamo Molodečno), Oleg Jevenko (Cleveland Monsters, USA/AHL)Sergej Drozd, Alexander Kulakov, Arťom Volkov, Sergej Kosticyn, Alexander Pavlovič, Danila Karabaň, Jevgenij Kovyršin, Andrej Stas (všetci Dinamo Minsk/KHL), Andrej Kosticyn (HK Soči, Rus/KHL), Arťom Demkov (Šachťor Soligorsk), Jegor Šarangovič (Bielorusko "20"), Alexander Kogalev (Junosť Minsk), Michail Stefanovič (Neman Grodno), Charles Linglet (Eisbären Berlín, Nem./DEL)Lars Haugen (Färjestad, Švéd.), Henrik Haukeland (Leksand, Švéd.), Steffen Söberg (Valerenga)Jonas Holös (Färjestad, Švéd.), Johannes Johannesen, Mattias Nörstebö (obaja Frölunda, Švéd.), Erlend Lesund (Mora, Švéd.), Dennis Sveum (Stavanger), Daniel Sörvik (Litvínov, ČR), Henrik Ödegaard (Frisk Asker), Alexander Bonsaksen (Tappara Tampere, Fín.)Anders Bastiansen (Frisk Asker), Kristian Forsberg (Stavanger), Michael Haga (Örebro, Švéd.), Jörgen Karterud, Ken André Olimb, Mathis Olimb (všetci Linköping, Švéd.), Sondre Olden (Leksand, Švéd.), Mats Rosseli Olsen (Frölunda, Švéd.), Thomas Valkvae Olsen (Bofors, Švéd.), Aleksander Reichenberg (Storhamar), Niklas Roest (Sparta Sarpsborg), Patrick Thoresen (Zürich SC Lions, Švaj.), Mathias Trettenes (Almtuna, Švéd.), Martin Röymark (Tappara Tampere, Fín.)Ronan Quemener (Aalborg, Dán.), Cristobal Huet (HC Lausanne, Švaj./NLA), Florian Hardy (Dornbirner EC, Rak./EBEL)Jonathan Janil, Nicolas Besch (obaja Bordeaux), Kévin Hecquefeuille (HC La Chaux-de-Fonds, Švaj./NLB), Antonin Manavian (Székesfehérvár, Maď./EBEL), Olivier Dame Malka, Florian Chakiachvili, Damien Raux (všetci Rouen), Yohann Auvitu (New Jersey Devils, USA/NHL)Damien Fleury (Červená hviezda Kchun-lun, Čína/KHL), Valentin Claireaux (Lukko Rauma, Fín.), Teddy da Costa (Orli Znojmo, ČR/EBEL), Stéphane da Costa (CSKA Moskva, Rus./KHL), Laurent Meunier (HC La Chaux-de-Fonds, Švaj./NLB), Nicolas Ritz (Herning, Dán.), Floran Douay (Servette Ženeva, Švaj./NLA), Maurin Biuvet, Anthony Rech (obaja Gap), Sacha Treille, Loic Lamperier, Jordann Perret (všetci Rouen), Pierre-Édouard Bellemare (Philadelphia Flyers, USA/NHL), Antoine Roussel (Dallas Stars, USA/NHL)Gašper Krošelj (AIK Štokholm, Švéd./Allsvenskan), Matija Pintarič (Lyon, Fr.), Luka Gračnar (Red Bull Salzburg, Rak./EBEL)Klemen Pretnar, Sabahudin Kovačevič (obaja Junosť Minsk, Biel.), Aleš Kranjc (Bad Nauheim, Nem./DEL2), Andrej Tavželj (Angers, Fr.), Matic Podlipnik (Lyon, Fr.), Jurij Repe (Kladno, ČR/II.liga), Mitja Robar (KAC Klagenfurt, Rak./EBEL), Luka Vidmar (Frederikshavn, Dán.), Blaž Gregorc (HK Mountfield Hradec Králové, ČR)Žiga Jeglič (HC Slovan Bratislava, Rus./KHL), Jan Muršak (CSKA Moskva, Rus./KHL), Rok Tičar (Avtomobilist Jekaterinburg, Rus./KHL), Robert Sabolič (Admiral Vladivostok, Rus./KHL), Žiga Pance (KAC Klagenfurt, Rak./EBEL), Aleš Mušič (HDD Olimpija Ľubľana/EBEL), David Rodman, Boštjan Goličič, Anže Kuralt (všetci Grenoble, Fr.), Ken Ograjenšek (Graz 99ers, Rak./EBEL), Jan Urbas, Miha Verlič (obaja VSV Villach, Rak./EBEL), Nik Pem (Heilbronner Falken, Nem./DEL2)