Nitrania si chcú finále Tipsport ligy užiť, ale zvíťaziť. Necítia sa ako favoriti

NITRA 14. apríla (WebNoviny.sk) - Finále play-off hokejovej Tipsport ligy sa začne už na Veľkonočnú sobotu o 18.00 h na štadióne v Banskej Bystrici. O Pohár Vladimíra Dzurillu si zahrajú rovnako ako minulý rok "barani" s "corgoňmi" z Nitry .





Obhajca titulu mal dva dni voľno, v utorok sa hráči začali už naplno pripravovať na finálové zápolenie. "Na ľad vykorčuľujeme skromne, ale s najvyššími ambíciami. Keď sme sa dostali až do finále, chceme znovu vyhrať titul,“ povedal pre agentúru SITA útočník Radoslav Macík. .



Macík si uvedomuje silu "baranov"



Dvadsaťpäťročný rodák z Liptova je pamätníkom minuloročnej finálovej série.



"Stretnú sa opäť dva najlepšie tímy ligy, potvrdili sme to už druhýkrát za sebou. Bude to veľmi vyrovnané a vyhrá lepší. Rozdiel bude najmä v tom, že minulý rok sme začínali doma my, tentokrát sa úvodné buly hodí v Banskej Bystrici. Sme dosť silný tím na to, aby sme vyhrali aj vonku. Doma sme však určite silnejší. Nemáme sa už na čo šetriť, pod Urpín cestujeme s odhodlaním vyhrať každý zápas,“ pokračoval Macík, autor piatich 5 gólov v tohtoročnom play-off.





Odchovanec klubu z Liptovského Mikuláša si uvedomuje silu finálového súpera. "Musíme sa sústrediť celých 60 minút, pretože Banská Bystrica má kvalitný tím. Disponuje širokým kádrom a určite na nás hneď vybehne. Zachytiť úvod bude veľmi dôležité.“



O tom, že to Nitra nebude mať s obhajobou jednoduché, vie aj najproduktívnejší hráč klubu spod Zobora Marek Slovák: "Bude to náročná séria, veď je to finále. Nečaká nás ľahká úloha. Predchádzajúce zápasy nám odobrali veľa síl. S Banskou Bystricou sme odohrali v základnej časti šesť duelov, takže ich už máme prečítaných. Disponujeme aj videom z ich doterajších výkonov v play-off, ktoré si s trénerom rozoberieme. Verím, že nám poskytne najlepší kľúč k tomu, aby sme ich vo finále zdolali.“



Na čo si budú musieť dávať Nitrania najväčší pozor? "Majú dobré presilovky a štyri vyrovnané päťky. Je to play-off, budeme si musieť postrážiť každú formáciu,“ myslí si 28-ročný center.



Slovák odhadol dĺžku série



Aj keď obhajcom titulu sú nitrianski "corgoni", favoritom bude podľa Slováka ich finálový súper.



"Pozícia úradujúceho majstra nám zväzovať ruky nebude. Favoritom je Banská Bystrica. Pred začiatkom play-off ich všetci tipovali na zisk titulu. Tlak bude skôr na ich strane. My si ideme finále najmä užiť, nedostávame sa doň každý rok. To, že sa nám to podarilo dvakrát v sérii, si treba ceniť. Spravíme však všetko pre to, aby sme titul obhájili,“ vyslovil sa nitriansky rodák.





Dĺžku série odhadol nasledovne: "Mohla by byť krátka, ak zvíťazíme my. Ak budú vo vedení barani, dúfam, že bude čo najdlhšia, a so šťastným koncom pre nás.“



Marek Slovák je v nitrianskom klube jasným lídrom kanadského bodovania a tabuľky strelcov. V základnej časti dosiahol 54 bodov, z toho 26 gólov, v play-off zatiaľ pridal 8 bodov za 3 góly a 5 asistencií. Spoliehať sa na jeho produktivitu budú nitrianski tréneri aj vo finále. "



Určite by som chcel, aby to takto pokračovalo ďalej. Finále je špecifické v tom, že môže rozhodnúť každý hráč. Budem rád, keď získame titul akýmkoľvek spôsobom. Hlavne, aby sme sa na konci série tešili my,“ zaželal si druhý najlepší strelec základnej časti Tipsport ligy.



Nitra je pripravená štandardne



Čo sa týka organizačných záležitostí, Nitra je pripravená štandardne ako aj v predchádzajúcom priebehu súťaže. Pre fanúšikov nemajú prichystané nič špeciálne, žiadne výnimočné kroky sa nepodnikli ani z hľadiska bezpečnosti.





"Za posledných päť rokov sme nemali v Nitre problémy s dymovnicami či pyrotechnikou. Mrzí ma, že kvôli niekoľkým pirátom sa teraz nitrianski fanúšikovia považujú za hulvátov. V Žiline išlo o zlyhanie piatich až desiatich jednotlivcov, ktorí na hokej v Nitre ani nechodia,“ vyjadril sa pre agentúru SITA prezident klubu Miroslav Kováčik.



Nitra by mala v sobotu v Bystrici nastúpiť v plnej sile, otázniky visia ešte nad jedným či dvoma hráčmi. Mená však predstavitelia klubu nechceli zverejňovať. "Nálada je v tíme taká, aká sa na finále patrí. Všetci sa na to tešíme, je to vyvrcholenie súťaže. Sme radi, že sme opäť medzi dvojicou najlepších klubov a verím, že titul obhájime,“ dodal Kováčik.



