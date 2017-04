Nitra ponúkne Jaguaru ubytovne pre robotníkov, poslanci sa obávajú kriminality

NITRA 9. apríla (WebNoviny.sk) – Mesto Nitra chce ponúknuť automobilke Jaguar Land Rover viaceré priestory, kde by mohli vzniknúť ubytovne pre jej zamestnancov. Ako informoval na mestskom zastupiteľstve primátor Jozef Dvonč, radnica hľadá vhodné priestory na základe žiadosti Jaguaru.



V bývalom Hoteli Tenis by mohla vzniknúť ubytovňa pre 25 ľudí, v priestoroch Amfiteátra v Nitre pre 20 ľudí. Mesto by chcelo zámenou za iné nehnuteľnosti získať aj ubytovňu na Dvorčianskej ulici, ktorá je vo vlastníctve Nitrianskeho samosprávneho kraja. .



Niekoľko ubytovní pre robotníkov



V Nitre má vzniknúť v blízkom čase niekoľko ubytovní pre robotníkov. Dve ubytovne pre spolu tisíc ľudí plánuje postaviť spoločnosť Nitra Invest v priemyselnom parku.



Ďalšia by podľa poslanca Miroslava Guta (nezávislý) mala vzniknúť v Plastike, má sa na ňu prebudovať administratívna budova. „Čo s tým chceme ako mesto robiť? Dokážeme zaviazať prenajímateľa, že je zodpovedný za dodržiavanie verejného poriadku v okolí svojej ubytovne?“ pýtal sa Gut.





Obavy zo zvýšenej kriminality robotníkov dovezených z cudziny majú aj ďalší poslanci. Podľa Miloša Dovičoviča (nezávislý) už s nimi majú negatívne skúsenosti mestá ako Šaľa, Trnava či Galanta, kde pracuje množstvo Srbov či Rumunov.



„Mám informácie, že napríklad v Galante tesne pred skončením turnusu, keď odrobia, prichádza k jasnému nárastu počtu výtržností, krádeží, pretože oni vedia, že za dva–tri dni sú preč a už ich ani svätý Peter nenájde,“ povedal Dovičovič.



Podľa poslanca Petra Oremusa (nezávislý) budú takto vznikať v Nitre ostrovy, z ktorých sa môžu stať nebezpečné miesta. „Podporujeme tú súkromný biznis určitej elity, našich obyvateľov dostávame do pozície druhej kategórie,“ myslí si Oremus.



Hotel Tenis mesto plánovalo predať



Hotel Tenis mesto pôvodne plánovalo predať. Na mestské zastupiteľstvo bol predložený návrh na jeho predaj konkrétnemu záujemcovi, materiál však na začiatku rokovania stiahli. Bývalý hotel je dnes uzavretý a odpojený od elektriny.



Podľa Dvonča by ho mestský Službyt vedel za minimálne náklady sprevádzkovať. Nájomné by neplatil Jaguar, ale ľudia, ktorí by tam boli ubytovaní. „Mapujeme všetky možnosti dočasného ubytovania. Medzi iným sme zo strany mesta ponúkli aj opätovné sprevádzkovanie Hotela Tenis na dočasné ubytovanie, možno na rok,“ povedal Dvonč.



Ako ďalej dodal, predstavitelia Jaguara požadujú od mesta okrem ubytovní aj rozšírenie počtu parkovacích miest, kapacít v materských školách a výstavbu bytov. Hľadajú okolo 2000 miest na ubytovanie.



„Oni stále žiadajú od nás, aby sme im povedali počet nájomných bytov, ktoré postavíme pre Jaguar, my ale nebudeme stavať byty pre Jaguar, ale pre mesto. Keď dostaneme lepšie podmienky od Štátneho fondy rozvoja bývania s tým, že 30 percent bytov musíme vyčleniť pre poradovník Jaguara, tak ako to bolo voľakedy pre Sony, tak to bude, samozrejme, aj pre nich,“ uviedol Dvonč.