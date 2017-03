Nitra je prvým semifinalistom play-off, Nové Zámky ešte žijú

Hokejisti HK Nitra sa stali prvými semifinalistami play-off Tipsport ligy 20162017. Hráči obhajcu majstrovského titulu zvíťazili v....

POPRAD/NOVÉ ZÁMKY 21. marca (WebNoviny.sk) - Hokejisti HK Nitra sa stali prvými semifinalistami play-off Tipsport ligy 2016/2017. Hráči obhajcu majstrovského titulu zvíťazili v utorkovom štvrtom štvrťfinále na ľade HK Poprad jednoznačne 5:1 a postup do najlepšej štvorky si vybojovali v najkratšom čase, keď sériu vyhrali 4:0 na zápasy.



Nitrania rozhodli o osude stretnutia už v prvej tretine, v ktorej si vypracovali trojgólový náskok. Ten si potom poistili ďalšími dvoma presnými zásahmi. Bodku za duelom i popradskou sezónou dal v 58. min domáci Štrauch, ktorý kozmeticky zmiernil prehru svojho mužstva..



, do semifinále



58. Štrauch (Pajpach) - 7. Blackwater (Marek Slovák, Cope), 17. Timotej Šille (Bajtek, Macík), 20. Rais (Kutálek, M. Tvrdoň), 30. Macík (Kutálek, Mezei), 46. Marek Slovák (Blackwater, Cope)



3:3 na 2 min, 35. Lichanec (Poprad) na 10 min, 0:1, 0:0, Baluška, Lauff - Holienka, Jobbágy, 1307 divákov



Zostavy:



Šúrek (46. Pajpach) - Guľajev, Fabian, Dinda, R. Suchý, Ibragimov, Pokovič, A. Ježek, Davydov - Henderson, Zagrapan, Lichanec - Matúš Paločko, Troliga, Kroták - Štrauch, Abramov, L. Hvila - Matej Paločko, Murček, D. Bondra



Hartzell - Ordzovenský, Milam, Mezei, Rais, M. Versteeg, Meland, Korím, Pupák - Blackwater, Marek Slovák, Cope - Kutálek, Krištof, M. Tvrdoň - Bajtek, Timotej Šille, Macík - Piačka, L. Paukovček, J. Štefanka







Nové Zámky na domácom ľade zvíťazili nad Banskou Bystricou 3:2. Nováčik najvyššej súťaže triumfoval v sérii hranej na štyri víťazstvá prvýkrát a znížil vedenie Banskobystričanov na 3:1. Skóre duelu otvoril domáci krídelník Matej Paulovič, keď v 4. min využil početnú výhodu.



Na začiatku druhej tretiny presilovkovým gólom vyrovnal Mislav Rosandič, no v treťom dejstve sa opäť presadil Paulovič a neskôr v oslabení aj jeho fínsky spoluhráč Ossi Saarinen. Necelé dve minúty pred koncom stav zápasu skorigoval Dalibor Bortňák, hosťom sa však nepodarilo vyrovnať ani pri veľkom tlaku a hre bez brankára. Piate stretnutie série odohrajú v piatok 24. marca o 18.00 h v Banskej Bystrici.



4. M. Paulovič (Š. Novotný, M. Hudec), 43. M. Paulovič (M. Hudec), 52. Saarinen - 22. Rosandič (Hickmott), 59. Bortňák (Sersen, Higgs)



5:7 na 2 min, 32. J. Tibenský na 10 min, 49. Maier (obaja Nové Zámky) 5+DKZ, 2:1, 1:0, D. Konc, M. Novák - Kacej, Výleta, 1158 divákov



Zostavy:



Lundström - Sandgren, Drtina, Makovský, Tábi, Maier, Denis Rehák, M. Hudec, Dominik Rehák - Kučkin, Kytnár, Saarinen - Fábry, Lelkeš, Dubec - McParland, J. Svoboda, Čaládi - M. Paulovič, Š. Novotný, J. Tibenský



Bacashihua - Wishart, Rosandič, Kubka, Sersen, Carlsson, Mihálik, Róth, Sedlák - Skalický, T. Surový, Hickmott - Kafka, T. Zigo, Belluš - Handzuš, Higgs, Bortňák - Lamper, Češík, Matoušek