Nitra je prvým finalistom Tipsport ligy, vlci ju v semifinále nezdolali ani raz

Tipsport liga - semifinále play-off





štvrtý zápas (hralo sa na štyri víťazstvá)





Zostavy:

ŽILINA 8. apríla (WebNoviny.sk) - Hokejisti Nitry postúpili do finále play-off slovenskej Tipsport ligy 2016/2017, v sobotňajšom štvrtom zápase totiž zvíťazili v Žiline 4:3 a semifinálovú sériu hranú na štyri víťazstvá ovládli suverénne 4:0."Vlci" vyhrali prvú tretinu 2:1, keď na úvodný zásah hosťujúceho Lukáša Paukovčeka odpovedali Tomáš Bokroš a Daniel Brejčák. Druhá tretina patrila jednoznačne úradujúcemu majstrovi - dvakrát sa presadil Marek Tvrdoň a jeden gól pridal Radoslav Macík. V tretej tretine domáci skorigovali zásluhou Václava Stupku, no predĺženie si už nevynútili..Záverečnú časť stretnutia poznačili výtržnosti fanúšikov. Rozhodcovia museli dokonca prerušiť zápas po tom, ako delobuch zo sektora hostí zadymila štadión. Usporiadatelia následne za asistencie polície vykázali priaznivcov Nitry zo štadióna.- konečný výsledok série: 0:4, Nitra postúpila do finále9. T. Bokroš (Marek Hovorka, P. Rogoň), 19. D. Brejčák (Gmitter, P. Rogoň), 45. Stupka (Juraško, Marek Hovorka) - 5. L. Paukovček (Pupák, Bajtek), 26. M. Tvrdoň, 33. Macík, 39. M. Tvrdoň (Timotej Šille, Macík)2:5 na 2 min, navyše: Mezei (Nitra) 5+DKZ za seknutie, 2:0, 0:0, Kubuš, Lauff - Holienka, Tvrdoň, 2725 divákovT. Tomek - Ťavoda, T. Bokroš, D. Brejčák, Juraško, Grman, M. Macejko, Kříž, J.E. Mendrej - Marek Hovorka, Hruška, J. Jurík - Stupka, Holovič, R. Konečný - Gmitter, Ondruš, P. Rogoň - Prokop, E. Švec, ZlochaHartzell - Ordzovenský, Milam, Mezei, Rais, M. Versteeg, Meland, Korím, Pupák - Blackwater, Marek Slovák, Cope - Kutálek, Krištof, H. Ručkay - M. Tvrdoň, Timotej Šille, Macík - Bajtek, L. Paukovček, J. Štefanka