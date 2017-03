Nitra doma zdolala Žilinu, Košice opäť nestrelili ani gól

Hokejisti Nitry prerušili víťazné ťaženie hráčov Žiliny, keď na vlastnom ľade vo vzájomnom súboji zvíťazili 4:1 v nedeľňajšom stretnutí 51. kola slovenskej....

NITRA 5. marca (WebNoviny.sk) - Hokejisti Nitry prerušili víťazné ťaženie hráčov Žiliny, keď na vlastnom ľade vo vzájomnom súboji zvíťazili 4:1 v nedeľňajšom stretnutí 51. kola slovenskej Tipsport ligy. Domáci položili základ svojho úspechu v prvej tretine, ktorú ovládli zásahmi Radoslava Macíka a Timoteja Šilleho . V záverečnej časti pridal ďalšie dva góly Nitry Matt Cope. Čestný úspech "vlkov" v závere duelu dosiahol Lukáš Handlovský. Žilina utrpela prvú prehru po štyroch zápasoch, v ligovej tabuľke figuruje na 4. mieste, Nitra je druhá.



TIPSPORT LIGA 2016/2017 - 51. KOLO - NEDEĽA: .







15. Macík (Šille, H. Ručkay), 16. Šille (Macík, Meland), 52. Cope (Marek Slovák), 56. Cope (Marek Slovák) - 59. L. Handlovský (Marek Hovorka, Juraško)



3:2 na 2 min, 0:0, 1:0, Baluška, Goga - Gegáň, Kacej, 2790 divákov



Zostavy:



Hartzell - F. Kuzma, Milam, Mezei, Pupák, M. Versteeg, Meland, Piačka, Korím - Blackwater, Marek Slovák, Cope - M. Tvrdoň, Krištof, H. Ručkay - Šille, J. Šiška, Macík - Bajtek, L. Paukovček, J. Štefanka



Mikoláš - V. Čížek, Ťavoda, D. Brejčák, Juraško, M. Grman, Macejko, J. E. Mendrej, Prokop - Marek Hovorka, R. Hruška, L. Handlovský - Švihálek, Húževka, J. Jurík - Stupka, Holovič, R. Konečný - Gmitter, Švec, J. Zlocha





Hokejisti Košíc nezužitkovali výhodu domáceho prostredia a podľahli hráčom Zvolena 0:2. Víťazný gól strelil v prvej tretine Peter Klhůfek, ktorý potrestal vylúčenie Martina Dudáša. "Oceliarom" sa nepodarilo vyrovnať ani počas záverečnej hry bez brankára, naopak, inkasovali druhýkrát - skóroval Bruno Mráz. Košice v ostatných dvoch dueloch neskórovali ani raz, figurujú na tretej pozícii v tabuľke. Zvolen je na 5. priečke, má už istotu účasti v play-off.







18. Klhůfek (B. Mráz, L. Novák), 60. B. Mráz



3:4 na 2 min, 0:1, 0:0, Snášel, T. Orolin - Gajan, Gavalier, 7431 divákov



Zostavy:



Habal - Šmach, M. Dudáš, J. Vašíček, E. Šedivý, Jankovič, Matejka, Deyl, Koch - L. Nagy, Boltun. Hričina - Tibor Varga, Suja, Spilar - J. Milý, Jenčík, Bicek - P. Bartoš, Vrábeľ, Šoltés



M. Šimko - Andersons, M. Novák, T. Valenta, Hraško, Plechanov, Habšuda, D. Krejči, J. Homer - P. Zuzin, L. Jurík, L. Novák - Klhůfek, B. Mráz, Lušňák - Síkela, S. Petráš, Matis - Dubeň, Jakubík, Jurák



Hokejisti Liptovského Mikuláša v nedeľu prišli o nádej na účasť v play-off, na vlastnom ľade podľahli hráčom Martina 0:3. Hostia sa ujali vedenia v prvej tretine gólom Patrika Koyša. V druhej časti zdvojnásobil náskok Martina Filip Surovka a definitívnu podobu výsledku dal v záverečnom dejstve Jaroslav Markovič. Pre brankára MHC Mathieua Corbeila to bol druhý duel s čistým kontom v aktuálnej sezóne. Zverenci Róberta Spišáka majú veľkú šancu na prienik do vyraďovacej časti, figurujú na siedmom mieste v ligovej tabuľke a majú dva zápasy k dobru. Nováčik z Liptova je posledný a zahrá si v baráži o zotrvanie medzi elitou.







12. P. Koyš (J. Tabaček, Markovič), 35. Surovka (R. Dlouhý), 42. Markovič (Heizer, P. Koyš)



10:7 na 2 min, navyše: Mezovský (Lipt. Mikuláš) 10 min osobný trest za napadnutie hlavy a krku, 0:1, 0:0, Stano, M. Novák - Valo, Stanzel, 1100 divákov



Zostavy:



Križan - Stehlík, P. Luža, Mezovský, T. Nádašdi, Burzala, Bagin, M. Moravčík, Kadlubiak - Richard Huna, Róbert Huna, Kriška - J. Sukeľ, M. Sukeľ, M. Uram - Vybíral, Cibák, Lištiak - A. Laco, Stümpel, Kabáč



Corbeil - L. Kozák, Bačik, Brňák, J. Tabaček, Pulli, Pacalaj, Salija, M. Dvořák - R. Varga, Galamboš, Korostin - P. Koyš, Heizer, Markovič - Surovka, R. Dlouhý, B. Rapáč - Rzavský, Pokrivčák, Dírer



Banská Bystrica doma zdolala Nové Zámky 4:3. Do vedenia sa ako prví dostali hostia - presadil sa Denis Rehák. "Barani" dvomi gólmi Tomáša Surového otočili na 2:1. Nováčik odpovedal zásahom Stanislava Kučkina, no zásluhou Petra Kafku patrila prvá tretina Banskej Bystrici. V záverečnej časti využil chybu brankára Nových Zámkov Joakima Lundströma Tomáš Matoušek - 4:2. V závere duelu ešte znížil Fredrik Sandgren, no líder súťaže si víťazstvo ustrážil a pripísal si 11. výhru v sérii. Nové Zámky figurujú na 8. mieste a bojujú o účasť v play-off.







8. T. Surový (Rosandič, Maione), 11. T. Surový (Maione, Hickmottt), 15. Kafka (Bortňák, Lunter), 41. Matoušek - 5. Denis Rehák (Čaládi), 14. Kučkin, 56. Sandgren (Svoboda, Denis Rehák)



2:3 na 2 min, Maier (Nové Zámky) 10 min osobný trest za nešportové správanie, 1:0, 0:0, rozhodovali: D. Konc, Müllner - Šefčík, Synek, 2343 divákov



Zostavy:



Bacashihua - Wishart, Maione, Kubka, Sersen, J. Carlsson, V. Mihálik, Gründling, Rosandič - Buc, T. Surový, Hickmott - Kafka, Bortňák, Lunter - Handzuš, Higgs, Skalický - Lamper, M. Češík, Matoušek



Lundström - Cardwell, Drtina, P. Maier, Sandgren, Denis Rehák, Makovský, Tábi, Sucharda - M. Paulovič, Kytnár, Saarinen - Kučkin, Š. Novotný, Hujsa - Čaládi, J. Svoboda, McParland - Fábry, Dominik Rehák, Dubec



Hokejisti Trenčína zvíťazili v Poprade 3:2 po predĺžení. Domáci zvládli prvú tretinu lepšie, dvomi gólmi Radoslava Suchého v tejto časti uspeli 2:1, keď na priebežných 1:1 vyrovnal Marcel Hossa. V závere druhého dejstva vyrovnal Adam Drgoň - 2:2. V predĺžení mali viac šťastia hostia, rozhodol Eduard Šimun. Trenčínu patrí 9. priečka v tabuľke, na ôsmu, ktorá zaručí účasť v play-off, má trojbodové manko. Poprad je šiesty a je blízko k definitíve účasti vo vyraďovacej časti.







7. R. Suchý (Kroták, Mlynarovič), 20. R. Suchý (Svitana, Mlynarovič) - 18. Marcel Hossa (T. Starosta, Drgoň), 40. Drgoň (Marcel Hossa, T. Starosta), 63. Šimun (Vopelka, Bohunický)



6:5 na 2 min, 1:2, 0:0, Kalina, J. Konc - Jobbágy, Bogdaň, 1425 divákov



Zostavy:



Fokin - Š. Fabian, Guľajev, Dinda, R. Suchý, A. Ježek, Davydov, Lubor Pokovič, Ibragimov - Lichanec, Zagrapan, Henderson - P. Svitana, Mlynarovič, Kroták - L. Hvila, Murček, Štrauch - Matúš Paločko, Bjalončík, D. Bondra



Volden - Drgoň, T. Starosta, Holenda, Pavúk, Hatala, Bohunický, Pač, O. Pataky - M. Hecl, A. Šťastný, Marcel Hossa - J. Ručkay, J. Švec, Sojčík - Štumpf, Sádecký, Vopelka - Denis Hudec, Šimun, J. Gašparovič