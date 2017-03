Nitra a Banská Bystrica sú favoriti vo štvrťfinále play-off Tipsport ligy, no Poprad ani Nové Zámky neskláňajú hlavy

BRATISLAVA 16. marca (WebNoviny.sk) - Prvými dvoma zápasmi sa vo štvrtok 16. marca začína vyraďovacia časť hokejovej Tipsport ligy 2016/2017. Vo štvrťfinálových sériách medzi Banskou Bystricou a Novými Zámkami či Nitrou a Popradom sú favoriti jasní.





Očakáva sa, že finalisti play-off z predchádzajúcej sezóny Nitra a Banská Bystrica by sa mali bez väčších problémov prebojovať medzi kvarteto najlepších tímov v najvyššej domácej súťaži a potvrdiť prvé, resp. druhé miesto po základnej časti..



Prvé dva zápasy oboch sérií sú na programe vo štvrtok a v piatok 16. a 17. marca u favoritov, ďalšie dva súboje sa uskutočnia 20. a 21. marca v Poprade resp. Nových Zámkoch . Prípadné ďalšie duely naplánovali na 24., 26. a 29. marca.



Buc očakáva vyrovnané zápasy



Víťaz dlhodobej súťaže HC 05 iClinic Banská Bystrica si zmeria sily s nováčikom HC Nové Zámky , prvé dva zápasy sú na programe pod Urpínom.



"Chceme postúpiť ďalej. Vieme, že to nebude jednoduchá séria. Na jej konci sa však chceme tešiť my. Myslím si, že rozhodovať budú malé detaily. Tabuľkový rozdiel zo základnej časti už teraz neznamená nič a nedá sa čakať, že by sme súpera mali nejako zvalcovať. Očakávam vyrovnané stretnutia. Nové Zámky nás potrápili aj v predchádzajúcich vzájomných súbojoch a počas sezóny sa im podarilo získať viacerých kvalitných hráčov. Posledné zápasy hrali naozaj dobre a rozhodovať tak môžu napríklad vylúčenia a presilové hry," povedal pre hokej.sk útočník Dávid Buc, v základnej časti tretí najproduktívnejší hráč "baranov".





Novozámčania si uvedomujú, že pred štvrťfinále je favorit na postup jasný. "Banská Bystrica sa netají tým, že chce získať majstrovský titul. V ostatných dvoch sezónach sa dostala až do finále. My do série vstúpime so vztýčenými hlavami, ale s pokorou," poznamenal skúsený útočník Michal Hudec, ktorý do Nových Zámkov prišiel po viacročnom pôsobení práve v Banskej Bystrici: "Je to pre mňa určite pikantné. Odohral som tam pekné roky, ale teraz budem v pozícii súpera. Som odhodlaný pomôcť svojmu tímu k splneniu našich cieľov. Určite to však bude pre mňa zaujímavé."



Pôjde o prvé vzájomné meranie síl oboch tímov v play-off, keďže Nové Zámky vo vyraďovacej časti najvyššej domácej súťaže ešte nehrali. V základnej fáze mali výrazne navrch hokejisti Banskej Bystrice, ktorí vyhrali päť zo šiestich zápasov, raz prehrali po predĺžení. V prospech zverencov trénera Vladimíra Országha hovorí aj pohľad do väčšiny individuálnych či tímových štatistík zo základnej časti.



Nitra a Poprad sa v play-off ešte nestretli



Štatistiky favorizujú aj hokejistov Nitry v sérii s Popradom. Tieto mužstvá sa vo vyraďovacej časti ešte nikdy nestretli, aj keď patria medzi stabilných účastníkov play-off. V základnej fáze Nitra uspela v štyroch zo šiestich vzájomných stretnutí, dvakrát sa tešili Popradčania. Obe mužstvá proti sebe nastúpili v nedeľu v záverečnom 54. kole Tipsport ligy, pod Zoborom získali tri body domáci (2:1).



"Je zaujímavé, že už asi tretiu sezónu po sebe sme do štvrťfinále play-off dostali súpera, s ktorým sme odohrali posledný duel základnej časti. Pre nás sa začína nová súťaž, do minulosti tak nehľadíme," cituje hokej.sk trénera Nitry Andreja Kmeča. Úradujúci šampión nechce nechať nič na náhodu a pred vlastnými fanúšikmi uspieť vo štvrtok aj v piatok. "Doma chceme oba zápasy vyhrať," vyhlásil 41-ročný skúsený útočník Nitry Juraj Štefanka.



Popradčania vedia, že to s Nitrou nebudú mať jednoduché. "Prvé dva duely nás čakajú v jame levovej, Nitra je s podporou domáceho publika nesmierne silná. My však do toho pôjdeme s tým, že môžeme iba prekvapiť a isto nezložíme zbrane pred bojom. Každý z nás robí šport kvôli víťazstvám," povedal pre hokej.sk útočník Popradu Samuel Mlynarovič a doplnil: "Sústredíme sa na Nitru a chceme cez ňu postúpiť. Pôjdeme od zápasu k zápasu a ja verím, že už u súpera získame aspoň jedno víťazstvo. Chce to však obrovskú disciplínu, pretože nitrianske presilovky sú smrteľné."



