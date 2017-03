Niekdajší byt Davida Bowieho je na predaj

BRATISLAVA 29. marca (WebNoviny.sk) - Niekdajší byt zosnulého anglického hudobníka Davida Bowieho je na predaj. Nehnuteľnosť sa nachádza v New Yorku v blízkosti Central Parku a realitná kancelária Corcoran Group ju ponúka za 6,45 milióna dolárov (v prepočte približne šesť miliónov eur).



V šesťizbovom byte sa nachádza tiež rozsiahla obývacia miestnosť, v ktorej ostáva aj muzikantov klavír. Hudobník obýval nehnuteľnosť spolu s manželkou Iman v rokoch 1992 až 2002..



, vlastným menom David Robert Jones, sa narodil 8. januára 1947 a patril k najvýznamnejším hudobníkom v dejinách. Oceňované je najmä jeho novátorstvo zo 70. rokov, ktoré sa prejavilo na albumoch ako The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars (1972), Aladdin Sane (1973), Young Americans (1975) či "Heroes" (1977).



Na konte má 26 sólových štúdioviek. Podarilo sa mu získať šesť Grammy, vrátane ceny za celoživotné dielo, alebo šesť BRIT Awards, vrátane ceny za prínos britskej hudbe a BRITs Icon Award. V roku 2002 ho BBC označila za 29. najvýznamnejšieho Brita v dejinách. Americký magazín Rolling Stone ho v roku 2004 vyhlásil za 39. najlepšieho interpreta v dejinách a 23. najlepšieho speváka histórie. V roku 1996 ho uviedli do Rocknrollovej siene slávy. Okrem hudby sa venoval aj herectvu. Zomrel 10. januára 2016 vo veku 69 rokov na rakovinu.



