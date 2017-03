Nie je to skok do temnoty, háji brexit britský minister financií

Británia v stredu oficiálne listom oznámi odchod z Európskej únie, čím začne zavádzať do praxe rozhodnutie voličov Spojeného kráľovstva,....

BRUSEL/LONDÝN 29. marca (WebNoviny.sk) - Británia v stredu oficiálne listom oznámi odchod z Európskej únie, čím začne zavádzať do praxe rozhodnutie voličov Spojeného kráľovstva, ktorí v referende pred deviatimi mesiacmi hlasovali za vystúpenie z EÚ. Británia aj Únia sa vydajú na neprebádané územie, píše agentúra AP.





Britská premiérka Theresa Mayová oznámi popoludní Dolnej snemovni britského parlamentu, že aktivovala článok 50 kľúčovej zmluvy EÚ - Lisabonskej zmluvy, ktorým sa spúšťa dvojročný proces odchodu krajiny. .



Pre Britániu pôjde o "kľúčový moment"



Mayová to urobí približne v rovnakom čase, ako bude britský veľvyslanec pri EÚ Tim Barrow o 13.20 h SELČ osobne odovzdávať v Bruseli list predsedovi Európskej rady Donaldovi Tuskovi. Zverejnené boli fotografie, ako Mayová v utorok večer podpisuje spomínaný list v miestnosti v sídle kabinetu na Downing Street 10, pod portrétom prvého premiéra Británie Roberta Walpolea.



Mayovej úrad informoval, že premiérka povie zákonodarcom v Dolnej snemovni britského parlamentu, že Spojené kráľovstvo sa vydáva na "dôležitú cestu" a občania by sa mali zjednotiť, aby nadviazali na "svetovú Britániu". "Som pevne odhodlaná dosiahnuť tú správnu dohodu pre každého jedného človeka v tejto krajine," povie ďalej premiérka zákonodarcom.





Minister financií Hammond pre britskú spravodajskú stanicu BBC vyhlásil, že spustenie brexitu je "pre Britániu kľúčovým momentom", ale odmietol názor, že krajina robí skok do temnoty. "Všetci máme rovnaký program. Všetci sa snažíme pre Britániu dosiahnuť najlepšiu možnú dohodu," povedal Hammond. Minister vyjadril optimizmus, že sa podarí "vyrokovať vzťah, ktorý posilní Spojené kráľovstvo a posilní aj Európsku úniu".



Británia tvrdí, že sa neobracia chrbtom



Gus ODonnell, bývalý tajomník kabinetu, si je už menej istý."Sme v lietadle, ktoré pilotujú členovia EÚ, a my sa z neho chystáme vyskočiť a máme pritom padák, ktorí navrhli ľudia letiaci v lietadle - ale navrhli ho tak, aby každého od skoku odstrašili," povedal tento vysokopostavený štátny úradník. Británia a EÚ budú mať dva roky, aby "rozpárali tapisériu pravidiel, smerníc a dohôd, utkanú za vyše štyri desaťročia, odkedy sa Británia v roku 1973 pridala k vtedajšiemu Európskemu hospodárskemu spoločenstvu (EHS)", uviedla dnes agentúra AP.



Predstavitelia EÚ dajú do niekoľkých dní kolovať návrh inštrukcií, podľa ktorých by mali prebiehať rokovania s britskou vládou o vystúpení z Únie. Schválenie navrhovaných usmernení bude predmetom mimoriadneho summitu EÚ, ktorý sa uskutoční v Bruseli 29. apríla, už bez Mayovej.



Británia tvrdí, že sa neobracia chrbtom k svojim susedom a chce zostať priateľom členských štátov EÚ. Mayová vyhlásila, že Spojené kráľovstvo sa stane "silnejším, spravodlivejším, jednotnejším a smerom von hľadiacim" štátom a bude sa snažiť o "nové, hlboké a výnimočné partnerstvo s Európskou úniou".



