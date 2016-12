Nicholsonová: V parlamente ma chceli odvolať, no báli sa

BRATISLAVA 29. decembra (WebNoviny.sk) - Jediná opozičná podpredsedníčka parlamentu Lucia Ďuriš Nicholsonová po "letnej kauze", keď podľa predsedu a dvoch podpredsedov NR SR z vládnej koalície otvorila schôdzu v rozpore s rokovacím poriadkom, zmenila k vedeniu postoj.



Ako povedala v rozhovore pre agentúru SITA, spoluprácu s predsedom Andrejom Dankom (SNS), podpredsedami Martinom Glváčom (Smer-SD), Andrejom Hrnčiarom (Most-Híd) a Bélom Bugárom (Most-Híd) obmedzili na komunikáciu o vedení a predávaní si schôdze.



"Nevstupovala som do spolupráce naivne. No po mojom otvorení letnej schôdze som prišla o všetky ilúzie. Pán Danko nemôže na mňa hrať slušného. Chápem jeho hru na slušnosť, ktorú mu žerie polovica národa, proti tomu nemienim bojovať. Vychádzam s nimi všetkými na tej úrovni, že sa obmedzujeme na komunikáciu pri predávaní si vedenie schôdze. Takto nám to funguje," povedala s tým, že kamaráti nie sú.



"Viem, že ma veľmi chceli odvolať. Ale keďže to nebolo v rozpore s rokovacím poriadkom, báli sa, že by to mediálne neustáli. Zo strachu do toho nešli. Je to smiešne, že takí veľkí, silní chlapi to nezvládli. Navyše, tá schôdza je stále otvorená," dodala.



Ako zdôraznila, fakt, že sa pri nástupe na miesto podpredsedníčky vzdala limuzíny, neľutuje. "Viete, ako rada chodím pešo? Veľmi si to užívam. Nikto na mňa na ulici nepľuje a teší ma to. Ľudia si kopnú radi, ale ja ešte môžem slobodne chodiť medzi nich. Chodíme do večernej Bratislavy a podľa mňa je to úžasné," povedala. Okrem služobného auta má ako podpredsedníčka parlamentu nárok aj na služobný telefón. "Vzdala som sa aj toho," dodala.



Ako Ďuriš Nicholsonová povedala, ak by ju predsa len z postu podpredsedu NR SR odvolali, vybrali by ako náhradníka niekoho reprezentatívneho, "niekoho, kto by možno toľko odvahy otvoriť schôdzu nemal". Za najväčšie pozitívum svojej funkcie považuje to, že v súlade s rokovacím poriadkom môžem kedykoľvek vstúpiť do rozpravy. "Úsmevne hovorím, že sa im nepodarilo ma vymeniť, že som im zostala a nevedia, čo so mnou," uzavrela.